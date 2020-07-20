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樹仁大學取消所有校內面試及筆試　7月22至25日仍可到校遞交申請

社會 20:19 2020/07/20

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

樹仁大學取消所有校內面試及筆試。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）周三（22日）放榜，而有鑑近日疫情嚴峻，香港樹仁大學決定取消所有校內現場面試及筆試，並鼓勵應屆中學文憑試考生及其他學歷申請者，於招生事務處網上申請平台 (https://uao.hksyu.edu/zh/application) 報名，希望可減少同學及家長外出及社交接觸。
 
網上申請平台已經開放，但考生需留意，「社會工作（榮譽）學士課程」一項將需於放榜當日上午9時始接受申請，申請者網上面試亦已取消。

應屆中學文憑試考生若成功上載成績，一般即日內通知結果；網上平台亦可處理學位確認、繳交留位費和一般查詢等。
 
樹仁大學將於7月22至25日上午9時至下午6時維持開放，但將會實施人流管制措施，學生遞交申請後會即時獲安排離校，不設等候結果區。所有申請者均以電郵通知取錄結果，亦可於網上平台查閱取錄結果。

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責任編輯：陳梓蔚

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