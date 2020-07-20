觀塘中醫范鳳金處方黃藥粉含西藥疑致病人中毒　衞生署籲市民停用　警拘1女調查

▲ 衞生署呼籲市民，如曾向九龍觀塘宜安街7號地下駐診的表列中醫范鳳金求診，切勿使用其處方的黃色藥粉，因為它被發現含有未標示的西藥成分。（圖片由衞生署提供）

衞生署今日（20日）表示，九龍觀塘宜安街7號地下駐診的表列中醫范鳳金，其所處方的黃色藥粉被發現含未標示的西藥成分「醋酸地塞米松」及「吡羅昔康」，有病人服後懷疑中毒，署方呼籲市民切勿使用。警方今日亦拘捕一名61歲女子，涉嫌非法銷售及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品，調查仍在進行中。

衞生署表示，早前接獲醫管局通報一宗涉及一名61歲女士的懷疑中毒個案，她曾因關節痛向涉事中醫求診，並獲處方黃色藥粉，服用後出現疲倦、雙腳腫脹、面腫等，曾到聯合醫院求醫，其後已出院繼續接受治療。醫管局的化驗顯示，病人提供的黃色藥粉樣本含有西藥成分「醋酸地塞米松」及「吡羅昔康」。

署方突擊搜查涉事中醫處所，並檢獲一批藥粉及一款藍或白色的膠囊，初步化驗結果顯示，病人提供的黃色藥粉樣本及該款藍或白色的膠囊含有西藥成分「醋酸地塞米松」及「吡羅昔康」。

衞生署發言人解釋，「醋酸地塞米松」和「吡羅昔康」為第1部毒藥及處方藥物，「醋酸地塞米松」屬皮質類固醇，用於治療炎症，不適當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵；「吡羅昔康」屬非類固醇消炎藥，用以消炎止痛，其已知的副作用包括腸胃不適、噁心、胃潰瘍和腎功能受損等。

衞生署指，曾獲涉事中醫處方藥粉的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見，並於辦公時間內將藥物送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。署方會設立熱線（2961 8949）供曾使用涉事中醫處方該款黃色藥粉或藍或白色膠囊的市民查詢，熱線明日（21日）起於星期一至五上午9時至下午5時運作（公眾假期除外）。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），非法銷售及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項罪行最高罰則分別為罰款10萬元及監禁2年。

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記者：陳曉瑩