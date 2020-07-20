【新冠肺炎】衞生防護中心檢測結果錯誤輸入　將2人結果調轉陽性變成陰性

▲ 衞生防護中心總監黃加慶。

新一波新冠肺炎疫情在社區大爆發，衞生署衞生防護中心總監黃加慶今晚會見傳媒，匯報一宗檢測結果錯誤輸入事件。黃加慶表示，中心發現有2個實驗室將2人的檢測給果掉轉，將原本陽性的檢測報告變成本身檢測是陰性病人的報告。衞生防護中心已聯絡2位病人解釋情況並向2人致歉。

黃加慶稱，一名47歲女病人於本月18日做檢測，測試樣本為陰性，但報告出錯被列為陽性，傳染病處於是在19日安排病人入住東區醫院，同一格有另一位確診病人。中心在今日傍晚發現出錯，即時通知醫院，今晚8時已立即將該病人搬離病房；而誤當成陰性的34歲女病人，其丈夫是確診個案，她亦有病徵，故獲安排入住北大嶼山醫院 ，今晚轉入瑪嘉烈醫院隔離。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯補充，近日檢測量大增是客觀事實，同事都非常疲倦，但他強調並非藉口，「人為錯誤是實驗室同事最擔心的事」，亦絕不希望發生，日後會加強小心處理病人的檢測結果，對受影響的病人感抱歉。

他解釋出錯原因，指追查後發現病毒檢測程序無出錯，但有關報告的編號類似，輸入「 48174 」時錯誤輸入成「47184」，實驗室同事又相當疲累。而近日亦需進行大量測試，他已提醒同事不要混淆。

黃加慶認為，即使在被誤判為陽性的病人與確診者在同一病房內共處7小時，相信感染風險亦不高，因病房內空氣轉換（air change）好強，「一分鐘20次」，「唔會話無機會感染，但風險不高」，將會密切關注無確診病人狀況。

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記者：蘇文軒