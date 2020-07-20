【新冠肺炎】昂坪360纜車繼續暫停服務至另行通知　昂坪市集如常開放

▲ 昂坪360纜車暫停服務至另行通知。（經濟日報資料圖片）

昂坪360表示，為配合政府採取最新的防疫措施，纜車服務、昂坪市集內的景點、東涌及昂坪的自營禮品店，以及360假期的導賞團將繼續暫停開放至另行通知，昂坪市集則會照常開放，公司會繼續密切留意疫情發展，並配合政府的防疫措施，以釐定重新開放的日期。

昂坪360指，有關門票或套票及優惠之安排維持不變。持有經昂坪360官方網站購買的纜車門票或套票的遊客，公司稍後將於系統經用作購票的付款方式中作自動退款；若賓客於其他途徑購買了纜車門票，請與原購票渠道聯絡以安排未使用的門票之票務安排。如有查詢，可致電昂坪360賓客服務熱線 (852) 3666 0606或電郵至 info@np360.com.hk。

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記者：陳曉瑩