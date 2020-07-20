【新冠肺炎】中三或以下跨境生或較遲開學　北區校長料觸發退學潮

▲ 教育局局長楊潤雄今（20日）表示，9月新學年將難以安排中三或以下級別跨境生回港上課。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，全港學校已提早於本月13日放暑假，教育局局長楊潤雄今（20日）宣布，全港學校包括一般較早開學的國際學校及幼稚園亦不會早於8月17日開學，中三或以下年級跨境學童亦難以在9月新學年初回港上課，有北區小學校料有關安排會觸發跨境生退學潮，小五呈分試或要再延期。

北區小學校長會主席梁志文表示，北區比較多跨境生的小學，早前已將小五呈分試推遲至9月中至月底，學界已有預算考試要再延遲，唯有「見步行步」，但相信較難棄用傳統紙筆評估，改以其他評估方法取代，「過去有其他多元評估方式，但只佔少分數」。

【新冠肺炎】楊潤雄：難安排中三或以下跨境學童新學年回港上課

梁志文亦坦言，早前已陸續聽聞區內有個別小學有跨境生退學、回內地讀書，最新的開學安排料會觸發退學潮，料集中在初小，因學生年紀尚小，轉校亦較易適應。

中學校長會主席鄧振強表示，跨境生長時間無法回校上課，擔心會影響學童心智成長發展，「上課不止講求知識傳授，亦重視社交及五育發展，網上實時授課只做到智力發展。」

【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學

鄧振強另指，學界已有完善防疫物資配套，除非9月仍有社區大爆發，便不適宜復課，而按照5月復課經驗，若屆時出現零星個案下應可容許開學，又認為學校在復課已累積足夠經驗，就中學而言，9月時毋須再分級開學。

另外，本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲指，部分原計劃在8月上旬開學的幼稚園，要延遲1至2周開學，估計對私立及國際幼稚園造成較大影響，有機會收不足學費。

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記者：馮琪雅