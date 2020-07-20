【新冠肺炎】調轉陰性與陽性病人報告被指人手不足　衞生防護中心：目前需調配人手處理

▲ 衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯。（梁偉榮攝）

衞生防護中心誤將2名按受新冠肺炎病毒檢測的病人結果調轉，呈陰性的病人被誤當陽性確診者送入醫院隔離病房，衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯解釋，實驗室出現人為錯誤，錯誤輸入報告編號。被問到是否出現檢測人手不足等問題，曾艾壯稱今次屬人為失誤，杜絕方法是用機器取代，但目前未能做到；疫情爆發至今不少同事已超時工作 ，每日10至12小時不等，但一時間要聘請大量人手不容易，「唔係話你想請10個就有10個」，亦要安排受訓，當局不希望削減每日檢測量，因此現行是以調配人手來處理。

曾艾壯指，初步調查發現檢測過程無出錯，但實驗室人員將2名病人的檢測報告，在輸入電腦時調轉，他解釋是兩組數字類似。總監黃加慶亦指，近日「樣本數量多咗好多」，原本衞生署每日化驗樣本僅為2,000個，但今波疫情單是衞生署一日要檢測9,000個樣本，「工作量對同事而言是不勝負荷，休息是不夠」。



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記者：蘇文軒