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【瘦身秘訣】餐前一個習慣可以減肥　研究指持續3個月較非習慣者多減4成

保健美顏 10:04 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

營養師黃凱師表示，最簡易的減肥法，是每餐前維持一個習慣。（iStock圖片）

Bonnie問︰「有沒有最簡單的減肥方法？」

我說︰「你問這問題，注定你很難瘦！」

她問︰「何出此言？」

我說︰「你實在太懶惰了，比我家中的貓兒還要懶。」

她追問︰「你總有方法的，不要收藏啊！」

我隨口說︰「多喝水吧！」

她充滿疑問︰「別戲弄我了，我飲水也會肥。」

每餐前飲500毫升水

我解釋︰「『喝水也會胖』這句話，只是瘦不了的人，用誇張的語句來說笑吧！清水並沒有熱量，若你剛喝過一大杯水便跑上磅，體重的確會上升，但卻並非真的胖了，待你多餘的水份排走，人的體重也隨之而復回。」

黃凱詩指出，飲水可增加新陳代謝。（iStock圖片）

她仍懷疑︰「有科學根據嗎？你好像在敷衍我。」

我指出︰「曾經有研究指出，瘦身人士，在每餐前飲用500毫升水，這習慣維持3個月，瘦身成效，比沒有這習慣的人多瘦44%。」

多飲水可增加新陳代謝

這個結果不難解釋，正餐前先飲水，最好在餐前約30分鐘飲，將胃部填得滿滿的情況下，自然有效減低食慾，比平日吃得較少；另外，多飲水亦有助增加一點點新陳代謝，即是身體會用多些能量；飲用足夠水份亦能有效提升運動效能，在缺水的情況下，運動容易令人感到疲倦，所以，我經常叮囑戰友，在運動前、每15分鐘及運動後，都必須補充水份。但要留意，患有胃病人士則不宜於餐前飲用大量水份。

她歎氣說︰「我相信就算我飲了充足水份，別說運動前，想起運動也感到很疲倦。」

撰文：黃凱詩

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