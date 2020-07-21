【兒童健康】咖啡因利尿加快鈣質流失　或影響兒童骨骼牙齒發育【內附不同飲料咖啡因含量】

▲ 註冊營養師周詠苑指出，汽水也含有咖啡因，必須限制兒童飲用。（iStock圖片）

上周六，我帶同卓諺與表姐到咖啡室下午茶，我點了橙汁給卓諺，誰知他竟嚷?要試我的凍咖啡，被拒後仍鍥而不捨，轉而要試表姐那杯檸檬茶；表姐告訴他︰「小孩子不可喝咖啡呢！」然後她細聲問我︰「可給他喝口檸檬茶嗎？」

我說︰「不必了，稍後當食物送上來，他自然就會收聲；平日我會跟他一起喝果汁，下次還是不要在他面前喝咖啡……」

可刺激腦部中樞神經系統

咖啡因並不具任何營養價值，它可刺激腦部中樞神經系統，令心跳加速、血壓上升，甚至出現手震、失眠等情況。每個人對咖啡因的反應都不同，有些人日間喝過一杯茶，晚上已出現失眠情況；有些人一日喝上數杯咖啡或茶，甚至於臨睡前喝，卻能呼呼大睡；更甚者，若一天沒喝過咖啡或茶，反出現頭痛、疲倦等徵狀。

小孩對咖啡因的敏感度較成人高，小量咖啡因已可帶來明顯的反應，如焦慮、緊張、亢奮等情緒反應，絕對會影響其課堂上的專注力及學習表現。

▲ 朱古力食品亦含咖啡因成分，故不建議小孩大量進食。（iStock圖片）

香港衞生署建議小孩應避免飲用任何咖啡或茶類飲品，如檸檬茶、奶茶、烏龍茶、綠茶、台式珍珠奶茶等；另外，可樂、朱古力奶、朱古力食品亦含咖啡因成分，故不建議小孩大量進食。

而根據加拿大衞生局（Health Canada）建議的安全指引，4至6歲幼童1日不宜攝取超過45毫克咖啡因，即不宜多於1罐330毫升的可樂；10至12歲兒童則不宜攝取超過85毫克咖啡因，即約2罐可樂。

咖啡因利尿加快鈣質流失

咖啡因亦可影響孩子營養素的攝取，它會抑制食慾，令孩子胃口減少，導致正餐熱量及營養攝取不足；另外，咖啡因有利尿作用，不但增加身體水份流失，更加快鈣質隨尿液流失，畢竟鈣質是孩子發育時期骨骼及牙齒發展的重要營養素。

適合孩子的健康飲品，建議清水、鮮奶、豆奶、果汁或清湯。其實無論大人或小孩，過量咖啡因均會對健康帶來不良影響，即使本身已習慣飲用這類飲品的大人，亦應適可而止；還有，最好避免經常在小孩面前飲用呢！

常見飲品的平均咖啡因含量（以一杯250毫升分量計）︰

咖啡 200毫克 港式奶茶 170毫克 台式奶茶 130毫克 泡沫咖啡 110毫克 鮮奶咖啡 90毫克 可樂 36毫克 茶 28毫克 朱古力奶 5毫克

資料來源︰香港食物安全中心

註︰咖啡因含量可因咖啡豆或茶葉的品種、分量、沖泡方法、時間等有相當的差異，不同牌子的飲品亦有所不同，以上資料只供參考

撰文：周詠苑（註冊營養師）