【慳錢家族】每周僅花270港元應付一家三口飲食　慳家澳洲媽分享4大省錢貼士

▲ 澳洲媽媽分享4大省錢貼士。

澳洲是近年不少人移民的熱點，雖然澳洲的生活水平不低，不過有澳洲媽媽卻有「慳家」本領，在網上分享生活慳錢小貼士，每周只需用50澳元（約270港元）就足以應付一家三口的飲食。

據《每日郵報》報道，澳洲媽媽Liz Stevenson與丈夫及17歲的兒子同住，她近日在facebook分享她的慳錢心得，透露自己如何利用50澳元，解決一家三口一周的飲食。她表示，自己每月才購買一次，每年有2次是購買5星期的物品用量：

我上載了一張5周的購物清單，花費不足250澳元（約1,356港元）。

▲ Liz分享她的5周購物清單。（facebook圖片）

Liz分享有4大慳錢貼士：

1. 網上下單

她不會經常到超市，每次購物前都會預先在網上下單，之後自行取貨，這樣就不會衝動購物，而且結帳前可以看到總金額。

▲ 家裡的雞每日都會生蛋。（facebook圖片）

2. 預先計劃一個月餐單

Liz表示，她會在購物前預先計劃1個月的餐單，大量購買及雪藏不會即時食用的食物。

3. 自行種植蔬果

Liz家中亦飼養了動物和種植蔬果，包括飼養羊和6隻雞，每隻雞每日都會生蛋，還有蔬果園和果樹，例如夏天會收成椰菜、荷蘭豆、羽衣甘藍、菠菜等。

▲ Liz每次煮晚餐都會多煮一點，留作翌日的午餐。（facebook圖片）

4. 重複餐單

每天煮晚餐，她都會多煮些留作翌日午餐，而且她會預備好大量材料，再把它們分裝雪藏，整個月重複吃這些食物，這樣也有助降低成本。她亦會將自己種的蔬果醃製，例如番茄意大利粉醬、醃辣椒、果醬等。

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責任編輯：王明芳