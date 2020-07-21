【新冠肺炎】屯門眼科中心文員或與病人收錢或處理文件染疫　港大研究：新冠病毒可在鈔票存活2日

▲ 屯門眼科中心文員或與病人收錢或處理文件染疫，港大研究曾指新冠病毒可在鈔票存活2日。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，相繼有公立醫院出現群組感染，屯門醫院眼科中心有4名員工確診，其中3名文員或因收錢或處理病歷時染疫。早前香港大學公共衛生學院的團隊一項研究發現，新型冠狀病毒可在鈔票存活2日。

屯門眼科中心至今有4名員工確診新冠肺炎，分別是3名文員及1名運作服務助理。港大微生物學系講座教授袁國勇早前曾到屯門醫院視察並表示，3名文員是負責收銀以及將病歷交予病人，每日要接觸200名病人，可能因為病人的八達通、錢或者醫生介紹信感染。

港大研究：新冠病毒可在鈔票存活2日

香港大學公共衞生學院曾就新冠病毒在不同物料可存活時間進行研究，發現病毒可在鈔票表面存活2日。

研究團隊將新冠病毒在22℃和濕度65%的室溫環境下，分別處於10種物料作實驗，包括紙張、廁紙、木材、衣物、玻璃、鈔票、不銹鋼、塑膠，以及外科口罩內層和表層，測試就不同時間點檢測帶病毒量。

研究發現，病毒量隨著時間因應不同物料下跌，當中在外科口罩表層存活期最長，研究人員於7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒，而病毒則可於口罩內層存活多於4日。至於不銹鋼及塑膠表面，病毒存活期相若，可維持4日時間；而病毒在紙張及廁紙的存活期最短，研究人員在3小時後已不能檢測病毒的存在。

物料 病毒最長存活時間 外科口罩表層 7日 外科口罩內層 4日 不銹鋼 4日 塑膠 4日 鈔票 2日 玻璃 2日 衣物 1日 木材 1日 廁紙 <3小時 紙張 <3小時

英國大學研究：貨幣藏19種細菌

事實上，貨幣藏有多種細菌。近年倫敦都會大學（London Metropolitan University）聯同理財網站Money.co.uk曾進行一個為期8個星期的研究，隨機抽取36種紙幣及硬幣研究。結果顯示，共有19種不同類型的細菌潛藏貨幣中。研究人員在20、50便士、1鎊硬幣，以及5、10、20鎊紙幣中，發現李斯特菌。又在2、5、10便士和1、2鎊硬幣，以及10、20、50鎊紙幣中，發現被指為「超級細菌」的多重抗藥金黃色葡萄球菌（金黃葡萄球菌）。

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責任編輯：羅家欣