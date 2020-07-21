【新冠肺炎】消息：本港今日新增約80宗確診個案

▲ 消息指今日新增約80宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情形勢持續嚴峻，消息指今日（21日）再錄得至約80宗確診個案。而本港昨日新增73宗確診個案，本港累計1,958宗，另有1宗疑似個案，預料確診個案會突破2,000宗。

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衞生防護中心指正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，衞生防護中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋