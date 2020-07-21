【新冠肺炎】《真情》劉少君初步確診　曾訪問施匡翹新城DJ林子謙入隔離營

▲ DJ林子謙入隔離營，劉少君初步確診。

24歲女歌手施匡翹成為香港首名確診新冠肺炎藝人，另外其經理人Apple的男友麥德羅亦確診，導致多位藝人有可能感染，眾藝人陸續接受新冠肺炎檢測。

當中與麥德羅有緊密接觸的劉少君初步確診。同時，曾在節目訪問施匡翹的新城電台DJ林子謙則入住隔離營。

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▲ DJ林子謙曾訪問診新冠肺炎藝人施匡翹。（取自林子謙IG）

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分享隔離營生活

DJ林子謙（Tony）在個人社交媒體記錄自己入住隔離營的經過，並配文：

雖然入面無冷氣，無電視。但可以係一個機會寫個好劇本，睇下書，整理下慈善協會啲文件，如無意外 30號凌晨出返黎，大家不用擔心。 我很好！這是一個人生體驗。同時，請不要再對那些中了病毒的人講啲難聽說話。佢地都唔想的。

▲ DJ林子謙隔離營住所。（取自林子謙IG）

▲ DJ林子謙隔離營膳食。（取自林子謙IG）

林子謙（Tony Lam）並仿梁朝偉（Tony Leung）在王家衛電影內，在2046號房寫小說的情節，寫下Tony Lam在駿洋邨的3511號房的故事：「多謝大家關心，好多人想知駿洋邨入面係乜嘢情況，拍咗條片，唔知可唔可以 post, 但又無人阻我。於是發揮做傳媒的精神！」

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曾與麥德羅唱歌游水

至於麥德羅的藝人好友劉少君，在過去14天當中，有7天和麥德羅見面，當中更一起唱歌、游水等。

在麥德羅確診後感不適，在家等了一天後自行呼救護車往伊利沙伯醫院進行檢測。

▲ 劉少君曾與麥德羅緊密接觸。（取自劉少君微博）

隨後劉少君回應傳媒時表示自己接獲衛生醫務局通知初步確診。

現正留院接受治療的劉少君今早向傳媒表示，院方在早上開始為他進行各方面測試，而留院一晚後精神不錯，身體暫時亦沒有異常。

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