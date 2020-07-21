【新冠肺炎】疫情繼續嚴重或要「封城」　梁子超：封城未必可截斷傳播鏈

▲ 梁子超指疫情嚴重下繼續「馬照跑、舞照跳」，無可能控制疫情。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，昨日 (20日）公布新增73宗確診個案，至今本港個案累計1,959宗（包括1 958宗確診個案和一宗疑似個案），新增個案涉及31男42女，年齡介乎４至94歲，當中７宗個案均曾於潛伏期身處外地。詳情即看：

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確診個案已擴散至各行各業，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（21日）在香港電台指，香港應該避免實施「封城」等極端防疫措施，即使香港「封城」都未必可以截斷傳播鏈，盡量留家才是最有效的方法。

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他批評在疫情嚴重下繼續「馬照跑、舞照跳」，無可能控制疫情，市民每次外出，都為自己、家庭及社區帶來一分風險，是阻礙「撲火工作」。

只要斬斷家庭與家庭之間的傳播，疫情都不能有任何的爆發，不會爆發得怎樣。如果大家都可以盡量留在家中，亦可以減少社區的傳播，沒這麼多火頭，我們現在差不多已是超出負荷，那些個案追蹤或是檢測可以短時間斬斷傳染鏈

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他表示公務員在家工作，是希望私人機構盡量響應，而令大部分人都真的留在家。對於有專家以及衞生防護中心都指出，一旦確診個案增加，不排除要考慮「封城」，梁子超認為如果持續「封城」幾個月，甚至半年，社會多個環節都會崩潰，形容即使「封城」亦未必可以截斷傳播鏈，盡量留家才是最有效的方法

梁子超又指，病毒檢測做得越多其實並不代表越能夠控制疫情，檢測一定要有針對病徵明顯，或有相關流行病學史的人，在街上胡亂派樣本樽，成本效益很低。

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記者：伍瑋瑋