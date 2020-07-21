【新冠肺炎】公立醫院負壓病房使用量近8成供應緊張　醫管局指本周是關鍵

▲ 張子峯指今波疫情較多年長病人，較3月時會更快不夠病床，認為本星期是關鍵。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，確診個案每日增加數十至過百宗，公立醫院床位緊張。醫管局表示，現時公立醫院病床供應嚴峻，今波疫情與3月不一樣，因大部分為年長病人，相對3月更快不夠病床，認為本星期是關鍵。

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醫管局總行政經理張子峯今早接受電台訪問時指，今波疫情來得很急，如疫情持續嚴峻，會為公立醫院病床供應帶來非常大壓力。他稱，近兩周已需要暫停部分住院服務，包括部分預約手術及定期檢查等。

他又提到，新一波疫情與3月不一樣，由於大部分為年長病人，有長期病，需要深切治療部的設施，因此部分非緊急的手術會被暫停或延遲，醫管局正陸續通知受影響病人，之後會盡快安排。

張子峯指出，現時負壓病床有1200多張，醫管局一直努力騰空一線的病床，當病人穩定就會轉往第二線的隔離病房或獨立病房，而昨日已有10多名情況穩定的病人，轉到二線隔離病房。現時已使用約77%病床，因需要預留部分的病床處理急症等情況，至8成多已經很滿，加上有長者及長期病患者入院，相對3月時更快不夠病床，認為本星期是關鍵；當局亦正準備使用社區隔離措施，希望病人體諒。

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記者：郭詩詩