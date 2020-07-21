【自私大叔】青衣診所驚見不戴口罩吐痰大叔　 網民：佢仲話頭先去飲茶都唔戴

▲ 有市民在青衣私家診所遇見一名不戴口罩兼吐痰的大叔。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，市民防疫意識需提高，惟昨日（20日）有市民目擊，在青衣大型私家診所內，一名大叔求診時沒有佩戴口罩，被旁人斥責後，更反罵對方，甚至吐痰。

目擊者於facebook群組「香港突發事故報料區」發文並上載相片指，本周一（20日）早上約8時45分至11時15分期間，在青衣一間私家診所內，遇見該名不戴口罩兼吐痰的大叔。而且，當別人斥責他，表示再不戴口罩就報警時，大叔反罵對方。

佢鬧返人...後生就串咀...仲話自己頭先去飲茶都唔戴啦...

目擊者又指，大叔曾表示戴口罩後感覺不舒服：

佢不停話佢戴住嗰個政府口罩無空氣...好焗好廢。

從相片可見，大叔有時完全沒戴口罩，有時則把口罩拉至下巴。帖文一出，不少網民也指責大叔行為自私。

另有網民留言指，大叔最近曾到訪自己的店舖，有事查詢，但期間他經常拉下口罩：「又係咁拉低個口罩問嘢，我話你戴返口罩先，來來回回幾次都拉低返個口罩。我同事叫咗佢出門口先畀佢問，啲口水噴晒出嚟，佢又不停講好焗講唔到嘢。」

袁國勇團隊研究發現 戴口罩感染機率大減40%至50%

國際傳染病學權威袁國勇早前領導港大醫學院微生物學系研究團隊，利用金黃敘利亞倉鼠進行實驗，發現佩載外科口罩能有效減低感染新冠病毒，認為研究結果對控疫具有重要意義，並在國際科學期刊《臨床傳染病》在線發表。

研究中，受新冠病毒攻毒實驗的倉鼠和沒有接受攻毒實驗的倉鼠放進封閉的系統單位中，每個單位內設有兩個不同的籠子，兩籠之間由有孔隔板隔開，單向氣流可從一籠子經隔板進入另一籠子，研究人員在兩籠之間放置外科口罩作分隔，並研究其效果。

結果顯示：

沒有接受攻毒實驗的倉鼠被非接觸性傳播的感染率是66.7％（10/15）。

以外科口罩分隔已接受攻毒實驗的倉鼠或沒有接受攻毒實驗的倉鼠其中一組，其感染率大大降低至25％（6/24，P = 0.018）。

以外科口罩分隔已接受攻毒實驗的倉鼠，沒有接受攻毒實驗的倉鼠的感染率亦顯著降低至僅16.7％（2/12，P = 0.019）。

現時的研究均指出，佩戴外科口罩有助減低傳播機率，各地專家都呼籲大家要戴上口罩防疫。

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責任編輯：王俊賢