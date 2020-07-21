Gin Lee電影級製作拍MV 《幸福門》邀陳漢娜任女主角

▲ Gin Lee新MV 邀來電影級班底拍攝。（圖片：環球）

Gin Lee（李幸倪）推出全新廣東作品《幸福門》，MV即將推出。這次破天荒在四日內完成三個MV的拍攝，除了《幸福門》MV外，接下來的另外兩首派台歌MV，也在同一時間完成拍攝。

這三個MV以一個主題貫穿 - 「失格遊人」，意指一個人失去自己本身性格，甚至控制不到自己性格，代表了每個MV中的女主角的同一特徵 ，而三個故事均互相有關連。

▲ 陳漢娜演出《幸福門》。

在「失格遊人」宣傳片中，包含了《幸福門》MV、和Gin接下來的另外兩首派台歌MV花絮片段。從影片中可見，《幸福門》MV由陳漢娜(Hanna)擔任女主角，之後兩個MV分別由韋羅莎(Rosa)和Gin Lee任女主角，三個MV故事均互相有關連，都是在同一間屋內發生。

三個MV拍攝都在同一間屋內發生，製作團隊特別花了半個月時間搭景，充滿懷舊味道。《幸福門》MV營造出70年代畫面，其後兩首派台歌MV分別展現出80年代和2020年畫面，完全是為Gin今次企劃而度身訂做。

▲ 三部曲MV以懷舊風展現。（圖片：環球）

這次像電影製作的MV拍攝，由同門歌手周殷廷Yan Ting做監製，張蚊和陳品任導演，整個團隊都來自不同的電影專業範疇。

第一首派台歌《幸福門》MV，邀請了Hanna飾演下半身癱瘓的女孩，自出生後就長期留在房間裏，過著沒有陽光和自由的日子。

劇中Hanna母親因空虛寂寞加上照顧女兒的壓力，經常帶不同男人回家共度春宵，Hanna隔著牆壁偷聽，內心痛苦難堪。 偶然機會下，Hanna聽到關於「門」的傳說 - 傳說有些特殊方法，家中的「門」可以將人送到自己想去的地方。她幾經辛苦終於去到夢想地方沙灘，在陽光之下奔跑，更認識了令她心動的男主角胡卓希(Jason)，從此沉溺於這種不真實的生活。Gin在《幸福門》MV中主要演繹mining(咪嘴)部分，她表示大家記住期待之後MV看到她的破格演出！