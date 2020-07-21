【新冠肺炎】科大廚房部清潔工人初步確診 　學生會：校方為相關職員做檢測

▲ 科大學生會指大學一名清潔工人初步確診。

本港疫情嚴峻，昨日 (20日）公布新增73宗確診個案，至今本港個案累計1,959宗（包括1 958宗確診個案和一宗疑似個案），新增個案涉及31男42女，年齡介乎４至94歲，當中７宗個案均曾於潛伏期身處外地。詳情即看：

【新冠肺炎】本港新增73宗確診個案包括66宗本地感染 另有46宗初步確診

本港確診個案滲入各行各業，香港科技大學學生會表示，大學一名清潔工人初步確診新型冠狀病毒。

學生會指，患者是科大「Conference Lodge」廚房部的清潔工，又引述校方指會為所有「Conference Lodge」職員提供肺炎測試，當中亦包括UniBar及UC Bistro的職員。以及「Conference Lodge」職員將會在家工作直至測試呈陰性反應，而工作將會交給另一批職員負責。

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學生會也再次呼籲各位注意個人衛生，勤洗手以及時常戴上口罩。另外早前校方在本港第三波肺炎疫情爆發早期以電郵通知全體學生將於9月21日恢復面對面教學，鑑於香港以及校內疫情日趨嚴重已多次向學務長辦公室提出延遲實體教學，惟未接獲任何回覆，該會繼續跟進此事。

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TOPick正向科大了解，會跟進疫情，不斷更新！

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記者 :伍瑋瑋