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【網上引戰】林作穿貴西裝炫富嘲同行「保險狗」　惹網民圍剿囂張不改：最討厭謙虛

娛樂 11:12 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林作花四萬五買特朗普西裝，囂張態度引網民圍剿谷人氣。

言論一向惹火的林作自轉投保險行業後，說話更囂張跋扈，似乎意圖借此推高人氣。昨日（7月20日）林作分享他花費4萬5千元買入美國總統特朗普愛穿的羅馬品牌西裝，又以「保險狗」攻擊同行。

因此，林作社交平台引來大批網民留言，有嘲笑、有支持亦有攻擊他。

其實擁有大律師資格的林作，於2017年向大律師公會要求除牌，先後成為補習老師、藝人等職業。於今年4月，他高調宣布加入保險行業，並不時在社交網站更新他成功簽得的保單費用、薪酬、下線人數等。

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林作說話一向得理不饒人。（Facebook圖片）

林作炫富引圍攻

林作於昨日又更新社交網站，分享他前往羅馬最著名品牌Brioni買西裝的經過，林作更表示買一套西裝每日穿，花費4萬5千元實屬「濕碎」，又趁機宣傳，叫大家加入他的保險團隊：

想好似我咁，唔洗揀西裝都仲要搵旺角地茂裁縫？

跟我搵食，加入我 #林作保險 戰團。冇行業俾保險更好搵。Ibankers、大律師、醫生，喺我年紀都唔會捨得買 Brioni、Tom Ford. 我已經有5套。

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他指，其保險團隊目前已有48人，預計年底前有100人，不需兩年就會達月薪百萬港元的目標，並豪言：「我為的是錢嗎？還是為成就？Legacy？我係為威。」

身上的西裝價錢四萬五千元。（Facebook圖片）

林作的帖文吸引近千個留言，當中有來自寫作界及醫療界的網絡紅人，亦有大批網民看不過眼林作的「炫富」行為，留言著他謙虛一點比較好。

林作回應謂：「最討厭謙虛。冇料咪謙虛囉！」亦有網民指林作不懂得基本尊重，他回覆：「對妳，我冇。」

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接著他又貼出身穿查理斯王子於著名英國品牌Anderson & Sheppard訂製的最愛款式，索價6萬6千元港幣、耗時一年的才得到的西裝照片。

林作又指，上一個帖文中留言怒罵他的是「保險狗」。

身穿六萬六千元西裝，但不及其髮型搶鏡。（Facebook圖片）

他繼續發表「豪言」：「最成功係吸引到人睇，越多人睇越好，話之啲留言酸定澀。」

林作又揚言：「我會將踢走保險狗寫入本人參選政綱。我為人正直，提供專業服務獲得理想回報然後投資西裝置裝。你地死sell親朋戚友、斷六親成死sales冇數然後拼死污衊保險界明日之星（其實已經係今日）。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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