【新冠肺炎】一文睇清醫療機構檢測新冠病毒費用　最平樂善堂$250有交易 【內附詳情連結】　

▲ 疫情下人人自危，市民若擔心中招影響家人，不如往各醫療機構查詢檢測新冠病毒的詳情。

新冠肺炎疫情有蔓延趨勢，昨日（20日）更錄得單日新增73宗確診，當中66宗為本地感染。面對多方確診涉及不知源頭，不少市民未知是否「中招」而希望接受檢測，其實坊間從醫療團體到私家醫院都有化驗新冠病毒的服務，收費由250港元起，擔心者不妨前往查詢。

1. 樂善堂 $250

九龍樂善堂轄下兩間普通科診所有「新型冠狀病毒－深喉唾液化驗」服務，唯即日至25日的檢測名額已滿，詳情可留意其Fb專頁(九龍樂善堂-醫療服務)了解最新的預約情況。

深喉唾液化驗項目 $250

‧醫生諮詢服務 + 深喉唾液化驗 (包測試及化驗報告)

‧醫生診症評估感染風險

‧測試時間：至少5個工作天

‧至少5個工作天由衞生防護中心專責人員或診所職員通知化驗結果及跟進

查詢詳情 (需先致電診所預約):

樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心(九龍城聯合道48號地下 電話︰2383 1470

樂善堂陳祖澤旺角分科診所(旺角上海街688號鎮海商業大廈3樓 電話︰2391 1073)

樂善堂醫務部查詢熱線: 2272 9870

2. 盈健醫療 $350起

盈健醫療提供新型冠狀病毒測試，適合有輕微癥狀人士，並以以下兩種形式提供：

(1)有任何一種症狀或身體不適(不適用於健康碼或其他相關旅遊申請)

服務費用：$350 (包括醫生診症費用，但不包括藥物及其他診斷或治療）

化驗樣本： 深喉唾液

報告須時：至少5個工作天*

*報告日期可能會因應檢測數量而調整

(2) 沒有任何症狀人士，需申請健康碼或前往其他地區外遊人士（由19/7起，此服務每天設有限額，額滿即止，敬請留意）

服務費用：$950（包括醫生診金、化驗費及健康證明書，但不包括藥物及其他診斷或治療）

化驗樣本： 深喉唾液

報告須時：1-2個工作天

*有關健康碼申請流程尚待政府公佈，敬請留意*

*前往其他地區外遊時，須了解當地是否需要檢疫條文及限制*

3. 萃康醫療 $298

萃康醫療即日起推出「新型冠狀病毒檢測」服務，為疑有病癥人士進行病毒檢測，及早識別預防社區傳播。服務收費為$298，費用已包括醫生諮詢、化驗及報告費用。測試結果將於4至7個工作天內完成，並由診所職員聯絡病人跟進。

4. 卓健醫療 $300起

卓健醫療提供以下兩種類別測試︰

(1).出現病徵人士

•政府深喉唾液RT-PCR測試及視像診症 HK$390 (包樣本瓶快遞服務，預約熱線：8203 8204)

•政府深喉唾液RT-PCR測試 HK$300起* (無須預約，可直接到診所進行醫生諮詢)

特點：

-適合出現病徵人士，包括發燒、呼吸道症狀或有輕微肺炎等病徵人士或者現正接受家居隔離之人士

-配合政府加強化驗室監測計劃，只需支付HK$300起*的醫生診症費用，政府測試免費

-可選醫生視像診症服務，減少社交接觸，有需要人士歡迎致電熱線8203-8204進行預約

*收費視乎不同診所而定

(2)無病徵人士

• 新型冠狀病毒深喉唾液RT-PCR測試及視像診症 HK$1,250

• 新型冠狀病毒深喉唾液RT-PCR測試 HK$950

特點：

-適合任何無病徵人士

-醫生診症評估感染風險

-可選視像診症服務，減少社交接觸

-提交樣本後只需一至兩個工作天即取得電子化驗報告

-全港 37 間卓健醫療中心提供測試服務，其中13間診所可收集樣本。

5. 養和醫院 $1,800

養和醫院推出2019冠狀病毒測試優惠計劃，只需於下午5點前交回樣本就可以即日取得結果。測試內容包括深喉唾液測試、醫生診症一次及測試報告，費用為 $1,800。

查詢：2835 8602

其他︰

莊柏醫療

費用：$950

內容：包括診金、檢測費用、健康證明書

香港中文大學醫務中心

費用：$1,100

內容：包括診金、檢測費用、測試及化驗報告

寶血醫院

費用：$1,590至$1,680

內容：包括診金、測試服務、化驗報告（醫生信另加 $650；醫生簽署報告另加 $100）

浸會醫院

費用︰$1,820

內容：包括醫生診症一次、核酸檢驗及化驗報告

撰文︰司徒家傑