【新冠肺炎】一文睇清醫療機構檢測新冠病毒費用 樂善堂$250有交易 【內附詳情連結】
新冠肺炎疫情有蔓延趨勢，昨日（20日）更錄得單日新增73宗確診，當中66宗為本地感染。面對多方確診涉及不知源頭，不少市民未知是否「中招」而希望接受檢測，其實坊間從醫療團體到私家醫院都有化驗新冠病毒的服務，收費由250港元起，擔心者不妨前往查詢。
1. 樂善堂 $250
九龍樂善堂轄下兩間普通科診所有「新型冠狀病毒－深喉唾液化驗」服務，唯即日至25日的檢測名額已滿，詳情可留意其Fb專頁(九龍樂善堂-醫療服務)了解最新的預約情況。
深喉唾液化驗項目 $250
‧醫生諮詢服務 + 深喉唾液化驗 (包測試及化驗報告)
‧醫生診症評估感染風險
‧測試時間：至少5個工作天
‧至少5個工作天由衞生防護中心專責人員或診所職員通知化驗結果及跟進
查詢詳情 (需先致電診所預約):
樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心(九龍城聯合道48號地下 電話︰2383 1470
樂善堂陳祖澤旺角分科診所(旺角上海街688號鎮海商業大廈3樓 電話︰2391 1073)
樂善堂醫務部查詢熱線: 2272 9870
2. 盈健醫療 $350起
盈健醫療提供新型冠狀病毒測試，適合有輕微癥狀人士，並以以下兩種形式提供：
(1)有任何一種症狀或身體不適(不適用於健康碼或其他相關旅遊申請)
服務費用：$350 (包括醫生診症費用，但不包括藥物及其他診斷或治療）
化驗樣本： 深喉唾液
報告須時：至少5個工作天*
*報告日期可能會因應檢測數量而調整
(2) 沒有任何症狀人士，需申請健康碼或前往其他地區外遊人士（由19/7起，此服務每天設有限額，額滿即止，敬請留意）
服務費用：$950（包括醫生診金、化驗費及健康證明書，但不包括藥物及其他診斷或治療）
化驗樣本： 深喉唾液
報告須時：1-2個工作天
*有關健康碼申請流程尚待政府公佈，敬請留意*
*前往其他地區外遊時，須了解當地是否需要檢疫條文及限制*
3. 萃康醫療 $298
萃康醫療即日起推出「新型冠狀病毒檢測」服務，為疑有病癥人士進行病毒檢測，及早識別預防社區傳播。服務收費為$298，費用已包括醫生諮詢、化驗及報告費用。測試結果將於4至7個工作天內完成，並由診所職員聯絡病人跟進。
4. 卓健醫療 $300起
卓健醫療提供以下兩種類別測試︰
(1).出現病徵人士
•政府深喉唾液RT-PCR測試及視像診症 HK$390 (包樣本瓶快遞服務，預約熱線：8203 8204)
•政府深喉唾液RT-PCR測試 HK$300起* (無須預約，可直接到診所進行醫生諮詢)
特點：
-適合出現病徵人士，包括發燒、呼吸道症狀或有輕微肺炎等病徵人士或者現正接受家居隔離之人士
-配合政府加強化驗室監測計劃，只需支付HK$300起*的醫生診症費用，政府測試免費
-可選醫生視像診症服務，減少社交接觸，有需要人士歡迎致電熱線8203-8204進行預約
*收費視乎不同診所而定
(2)無病徵人士
• 新型冠狀病毒深喉唾液RT-PCR測試及視像診症 HK$1,250
• 新型冠狀病毒深喉唾液RT-PCR測試 HK$950
特點：
-適合任何無病徵人士
-醫生診症評估感染風險
-可選視像診症服務，減少社交接觸
-提交樣本後只需一至兩個工作天即取得電子化驗報告
-全港 37 間卓健醫療中心提供測試服務，其中13間診所可收集樣本。
5. 養和醫院 $1,800
養和醫院推出2019冠狀病毒測試優惠計劃，只需於下午5點前交回樣本就可以即日取得結果。測試內容包括深喉唾液測試、醫生診症一次及測試報告，費用為 $1,800。
查詢：2835 8602
其他︰
莊柏醫療
費用：$950
內容：包括診金、檢測費用、健康證明書
香港中文大學醫務中心
費用：$1,100
內容：包括診金、檢測費用、測試及化驗報告
寶血醫院
費用：$1,590至$1,680
內容：包括診金、測試服務、化驗報告（醫生信另加 $650；醫生簽署報告另加 $100）
浸會醫院
費用︰$1,820
內容：包括醫生診症一次、核酸檢驗及化驗報告
撰文︰司徒家傑