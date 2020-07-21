【暑期玩意】7-Eleven聯乘迪士尼再推經典遊戲機　手指拳撃機＋氣墊球機小朋友放電必備

▲ (圖片由7-Eleven提供）

踏入暑假，小朋友因疫情原故，比往年較多留在家中，7-Eleven聯乘迪士尼推出一系列的遊戲機樂園的經典遊戲機，是家中放電必備的遊戲，相信小朋友會很享受在家玩樂的時光！

7-Eleven今次帶來第2浪人氣經典遊戲：手指拳撃機及氣墊球機，無論是小朋友或大朋友都可以隨時感受到遊戲機樂園的歡樂與刺激！

小熊維尼手指拳撃機

▲ 大鼻鋼牙對戰氣墊球機(圖片由7-Eleven提供）

以遊戲機樂園的拳擊機作藍本的小熊維尼手指拳撃機，適合多人一起進行大比拼，讓你用手指取代拳頭，測試指力！隨機更附送「任務卡」及「懲罰卡」各十張，為遊戲帶來更多變化，玩得更加刺激！

大鼻鋼牙對戰氣墊球機

▲ 小熊維尼手指拳撃機(圖片由7-Eleven提供）

遊戲機樂園中最受歡迎遊戲之一，非氣墊球機莫屬！大鼻鋼牙對戰氣墊球機，備有出風功能，讓氣墊球順滑地在遊戲桌面上滑動，猶如置身於遊戲中心一樣，大大提高遊戲真實體驗！

玩家只需揮動擊球手柄，把氣墊球推入對方的龍門，即可獲得分數。

換購或購買方法

大家只需於7-Eleven分店購物滿$20，即可以換購價換購或以零售價直接購買獨家發售的小熊維尼手指拳撃機或大鼻鋼牙對戰氣墊球機，更同步接受預購。

大家可密切留意各款遊戲機的推出日期，今個暑假與家人一較高下！

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責任編緝：王芷瑩