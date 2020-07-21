【新冠肺炎】Dirty Team醫護指病人隔離病房當酒店　嫌醫院餐難食無wifi擅自開房門

▲ 有Dirty Team醫護近日在網上發文，指隔離病房患者把醫院當酒店。

新冠肺炎爆發新一波疫情，前線醫護壓力培增。有Dirty Team醫護近日在網上發文，指隔離病房患者要求多，嫌醫院無wifi，食物不好吃，要求家人送餐，又擅自病房門取東西，令撰文醫護憤怒心酸，認為病人未有站在醫護立場上考慮。

據Facebook專頁「HA Secrets」，有醫護昨晚 (20日)撰文，指自己在Dirty team工作，有許多事情令他愈來愈看不過，批評有些病人好像把隔離病房當酒店，要求服侍周到，嫌棄醫院餐不好吃、廁紙不好用、無wifi等，令他不禁勸病人：

極度希望pt（病人）會明白，呢到係醫院，唔係你屋企，有得比你用唔係本身你應有架。提供wifi既原因，係因為有啲輸入個案，完全無香港網絡，無辦法搵到屋企人。而提供比佢哋，但唔好覺得係應得，醫院有規有矩，唔該就聽下人講啦。

帖文續指，有些病人的家人會拿食物到醫院，病人會要求護士立即拿入去病房，見太久沒人領入病房，就會自己開病房門出來拿東西，撰文醫護目睹此情此會相當憤怒。

帖文稱，在家人取餐來醫院前，醫護已講明不會食物一到醫院就立即拿過來，已勸病人避免熱食。而食物到了醫院，又會不厭其煩多講一次，要病人再多等一會，要求病人不要擅自出去。但病人依然自行走出病房，醫護上前勸阻，病人更完全不聽，還要覺得自己無錯，令撰文醫護在文末反問這些病人：

我明住院好慘，中病毒都好慘，但有無諗過醫護係用生命危險黎幫你哋？係你哋做既所作所為前，可唔可以企係醫護立場到諗下？

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記者：羅嘉欣