【新冠肺炎】衞生署化驗所人手輸入確診個案資料　馬仲儀：缺兩成人手只可加班應付

▲ 馬仲儀指，衞生防護中心化驗所人員現時工作疲於奔命。（資料圖片）

本港第三波疫情嚴峻，衞生防護中心昨晚（20日）公布將兩名病人的新型冠狀病毒檢測結果調亂。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，一直有反映檢測程序的問題，因現時所有新增個案，要經衞生署作最終化驗才確診，但署方工作繁忙，加上未如醫管局般採用電腦化程序，而是以人手輸入資料，增加出錯機會，但她相信衞生署短時間內未必可以改善情況。

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馬仲儀今早（21日）在一個電台節目表示，衞生防護中心化驗所人員現時工作疲於奔命，以往人手編制不多，沒有24小時編制，但現在工作量幾乎24小時運作，亦不能隨便招聘人手，只能不斷加班。她又指，中心的前線醫護亦十分疲勞，近2至3年一直欠缺約2成人手，但遇上疫情無法短時間內增聘人手，只能加班應付。

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她又指，有私人機構要求員工，如果居住大廈有確診個案，即使沒有緊密接觸也要檢測，結果呈陰性才可上班，但亦沒有安排在家工作，故員工被迫進行檢測，增加檢測工作負荷。她又指，即使驗出陰性結果亦不代表無染病的可能，認為在家工作更安全，呼籲巿民應考慮清楚是否有需要檢測。

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記者：陳子謙