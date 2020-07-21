【新冠肺炎】消息：一名懷孕35周孕婦初步確診　伊利沙伯醫院留醫

▲ 消息指，孕婦及胎兒情況穩定。

本港第三波疫情嚴峻，昨新增73宗確診個案，其中66宗為本地感染，至今本港個案累計1,959宗（包括1 958宗確診個案和一宗疑似個案），詳情即看：

【新冠肺炎】本港新增73宗確診個案包括66宗本地感染 另有46宗初步確診

消息指，一名懷孕35周孕婦初步確診，她在伊利沙伯醫院接受隔離治療，據了解她報稱住在九龍中。消息指她與胎兒情況穩定，正等候進一步的測試。

【新冠肺炎】科大一名清潔工人初步確診 學生會：校方為相關職員做檢測

另外，香港科技大學學生會表示，大學一名廚房部的清潔工人初步確診新型冠狀病毒。

【新冠肺炎】衞生署化驗所人手輸入資料增出錯機會 馬仲儀：短時間無法增加人手僅能加班應付

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【新冠肺炎】衞生署調整或暫停部分非緊急服務 涉母嬰健康院、兒童體能智力測驗

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋