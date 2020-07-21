【新冠疫苗】牛津新冠疫苗初步成果正面　9成人可產生抗體副作用輕微

▲ 牛津新冠疫苗初步成果正面，9成人可產生抗體，副作用輕微。

全球新冠肺炎疫情持續，科學界均在研究有效對抗新冠病毒的疫苗。其中，英國牛津大學（Oxford University）與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）已公佈首階段臨床測試的結果。結果顯示，1077名試驗者中，有9成人士接受1劑疫苗後均可產生抗體，副作用亦算輕微。

據《BBC》、《CNN》報道，研究團隊於《刺針》（The Lancet）公佈試驗結果，首階段經1077名試驗者測試，90%人士接受1劑疫苗後可產生中和抗體。另外有10人有接受第2劑疫苗，所有人都產生了中和抗體，並且免疫反應更佳。對此，研究人員Prof Andrew Pollard表示：

我們不知道疫苗的保護水平，但接受2劑疫苗的免疫反應會更好。

副作用方面，雖然有7成人士接種後均出現發燒、頭痛等副作用，但研究人員指這些可透過一般止痛或退燒藥處理，並未發現其他危險副作用。另外常見的副作用包括：疲勞、注射部位的疼痛、肌肉疼痛、不適、發冷等。

至於疫苗效用能持續多久，研究顯示T-cell水平在注射疫苗後的14日達到峰值，而抗體水平則在28日後達到峰值。

Prof Andrew Pollard表示這是好消息：

免疫系統有可透過抗體和T-Cell尋找和攻擊病原體，而這疫苗就是誘導兩者去攻擊在體內傳播的病毒，及攻擊受感染的細胞。

不過，由於研究時間未足夠長，所以暫無法得知疫苗效用能持續多久，仍需進行更多研究。

我們希望這代表免疫系統能記住這個病毒，讓疫苗可長期保護人類。

目前為止，疫苗的結果是正面的，但研究尚無法保證疫苗可否預防感染新冠肺炎，甚至減輕新冠肺炎症狀。第3階段臨床測試將有超過10000人在英國參與，另美國會有30000名、南非2000名及巴西5000名人士參與。

牛津疫苗專家Adrian Hill表示，研究團隊正在考慮在第三階段試驗中，讓志願者接受一劑和兩劑的疫苗注射。

如果可以的話，將會有1種疫苗在年底投入使用。

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責任編輯：楊宛茜