【新冠肺炎】何栢良：現時沒有因排隊而受感染的群組　立法會選舉票站設防疫措施可減傳播風險

▲ 何栢良指於立法會選舉票站設防疫措施可減傳播風險。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診個案不斷增加。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）於電台節目上談到疫情對9月立法會選舉的影響，指現時的群組多與餐飲場所有關，他又提到現時並沒有出現因排隊而受感染的群組個案，相信只要在票站內外設防疫措施，則可減低病毒傳播風險。

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何栢良建議當局可考慮延長投票時間，或增加票站數目，亦應管理人流，強制選民及票站人員在室內外都要戴口罩。他認為現時距離9月份選舉仍有一段時間，政府尚有很多應變選擇。

何栢良續指政府於本月13日時已要求來自7個高危地點旅客，登機前要提交陰性的病毒檢測結果，但措施今個星期六（25日）凌晨才實施，期間已有不少輸入確診病例。何栢良認為當局收緊防疫措施不應只是「講了就當做了」，又指政策並不會嚇怕病毒。

提到依然有不少人到沙灘玩樂，他指始終落水、曬太陽或在更衣室內，仍是有很多人沒有戴口罩，若自律未可行，認為康民署更甚可以適當地關閉沙灘，或以廣播提醒市民避免人群聚集。

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責任編輯：郭家穎