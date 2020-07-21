【無品住客】美孚新邨無品住戶亂拋口罩　下層屋主寫告示貼口罩：請你認領返

▲ 美孚新邨有無品住戶亂拋口罩，遭下層屋主寫告示公審。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，市民都不敢鬆懈，保持衛生。日前，卻有一名美孚新邨居民在露台發現一個用過的口罩，令他非常憤怒，不禁在大堂貼出告示公審！

大堂貼告示警告亂拋口罩鄰居

Facebook專頁「我是公關仔」昨晚（20日）發文，指有網民向他反映，美孚新邨有人不顧衛生，將用過的口罩拋出窗外，口罩跌入下層無辜住客的露台，令他不禁於大堂連同所拾到的口罩，貼出告示怒罵：

8樓以上B室或C室的人，請你認領返自己掉出街，然後飛咗入我露台的口罩。再祝你全家_ _！

公關仔亦在帖文中分享，自己以往所住的地方都有人將用過的安全套掉至他家中，他直言安全套就像口罩一樣，沒有人想處理。直至有一次他終於忍受不了，向樓上大叫：「你掉一次落嚟我全家祝福你10次」，又祝福他「萬子千孫」，對方才停止。

網民：大把呢啲缺德人

帖文引來大批網民「派嬲」，有網民直言「今時今日仲有大把呢啲缺德人」。亦有人分享自己所住的樓層經常有人將口罩掉在垃圾桶旁，他也貼出告示，警告他人不要將口罩掉在地下，現時情況暫時有改善。

有網民搞笑地填充告示最後的兩個字，又指「管理處俾貼都幾搞笑」。亦有網民認為可能是住戶將口罩放在窗邊，打算吹一吹後重用時不小心吹下樓，建議貼出告示的住戶看清楚情況才責罵。

有街坊提醒，日前衛生防護中心公佈的名單中，有確診患者曾到美孚新邨四期的京都會酒樓，因此各住戶應要提高警覺。

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責任編輯：羅嘉欣