【育兒心得】職業治療師拆解專注力　免費附教材助提升自我管理

▲ 教材中有這個「專心好行為表」，記錄每一天的專注表現。(受訪者提供)

點解小朋友會選擇性專心？有什麼方法可以令小朋友學識「專注」？協康會職業治療師團隊推出新書《從專心出發》，以輕鬆的手法拆解影響小朋友的專注背後涉及的不同因素，職業治療師楊志凱Eddie指出，專注是很抽象的理念，建議家長在家多用視覺提示工具，改善小朋友專注及自我管理表現。隨書附送教材，今天內購書可享85折優惠(可按此選購)。

書本隨書提供QR Code供讀者下載9段幼兒專心教室影片及教材，讓家長在家改善小朋友專注及自我管理表現，包括引導幼兒理解專注5部曲的小王子和小公主人偶、覺醒狀態表模型、好行為奬勵表、做事4部曲提示卡等，及對應不同覺醒狀態的感覺活動咭，協助家長調節子女覺醒狀態，例如較呆滯時，可全身跳下，太興奮時可引導作深呼吸、搬動重物等。

▲ 隨書附送多項視覺提示工具，提升自我管理表現，今天內購書可享85折優惠。(受訪者提供)

留意覺醒狀態

Eddie指出，作為兒科職業治療師常被家長問到：我孩子專注力表現到底係點？是否有專注力不足？因為孩子玩玩具時好投入，但一到做功課就好眈天望地，速度似蝸牛咁慢。再者，有時他們也聽到老師反映，有學生上課時坐不定，即使遊戲期間，也會過度興奮，收不到掣，很難收拾心情，回到常規上課。

他解釋，這是因為人人都有屬於自己的覺醒狀態，覺醒狀態高的時候會表現興奮好動，低則表現呆滯、疲累和沒活力，小朋友在太高或太低時，都不不容易專心得到，在覺醒狀態適中時才能容易把工作做好。

因此，家長需要按小朋友的個別需要，安排適合的日常流程，才會提升到他們的表現。而生活規律對調校小朋友覺醒狀態非常重要，如果小朋友每天都根據同一個安排作息，他們更會有更好心理準備去參與每一項活動流程，他們會更專心。

▲ 家長可利用書中提及的「我的引擎速度計」去標示覺醒狀態，以汽車的引擎速度來讓孩子認知自己當下的狀態。(受訪者提供)

個人、環境及活動因素

協康會職業治療師楊志凱Eddie指出，根據1項名為「The Person-Environment-Occupation Model」職業治療理論，小朋友的專注受3大因素影響：個人、環境及活動；其中家長須明白，專注力按年紀有其發展階梯，例如3歲小朋友只可持續專注9分鐘，假若要求一位幼稚園小朋友持續坐定定專注聽故事半小時，那是超出他們能力。

除小朋友個人本質會有影響之外，小朋友的感覺訊息處理能力，也會如何影響其專心表現。

部分感覺訊息處理能力失調的小朋友，會對四周環境的感覺刺激反應過敏，例如周圍一點聲音，或他感到身穿的衣服的質料不太舒服，都會令他們分心；相對，對感覺訊息反應過弱的小朋友，對身邊的人事全沒有太多反應，表現呆滯，他們同樣也會難以集中。而有一些小朋友，會經常周圍去找不同的感覺刺激，坐不定，郁身郁勢，當然也會難專注。

給予讚賞

他強調小朋友對有趣的事，自然會容易集中，因此家長和學校，要留意日常活動的趣味性，例如在坐定定聽故事一段時間後，要加插一些活動，有助延長專注。而活動程度要適合小朋友，不宜過難或過易。

孩子需要有豐富感覺刺激，才可保持專注，否則會令他們容易遊魂。當小朋友表現好，大人應給予實質奬勵，例如說：小明！頭先你好留心，所以好快做好功課，有時間去玩。這樣令小朋友知道自己努力有回報，自然較有動力去做好。

善用視覺提示工具

學習專心要非常具體，治療師們在書中提供了不同策略，其中包括用小王子公主人偶變成全身專心5部曲。

Eddie建議家長可下載教材，自製磁石版，再參考教學影片示範，嘗試向孩子解釋專心行為。包括全身專注是眼要留心望；耳要專心聽；咀巴要安靜、慢慢說；雙手要放好、不要摸東摸西，連隻腳仔要踏地。

家長可以一方面用口頭指示，一方面把公仔眼耳手腳貼到恰當位置上去強化動作，提示小朋友這便是專心。

大人在日常平時生活中，也應多用視覺提示，慢慢建立孩童理解專心及提升自我管理表現。

1.分拆小任務：

建議家長協助孩子長時間工作時，例如做功諌課、練琴，適宜把工作拆成一段段小任務，分段去完成，大人會發現孩子會有進步。

2.多作正面檢討：

不妨把孩子平時做功課的情況拍攝下來，找個適當時間，跟他們討論專心和或不專心的表現，但大方向是要正面，先讚他們做得好的地方，再去調整。

▲ 他建議大人把孩子平時專注的情況拍下來，先加以讚賞。

3.列出事情的步驟：

有時小朋友沒法專心，可能是跟他們欠缺組織能力有關，建議列出做每一件事情時，至少有4個步驟，例如A.目標：要執拾好明天帶的書包，B.和子女一起計劃一下執拾書包的步驟，例如先執書本、再執功課、文具、水樽等，C.開始執拾，D.最後檢查。

▲ 隨書附送做事四部曲圖表，以建立組織能力加強動機。(受訪者提供)

4.應用「好行為」奬勵表：

建議每天訂下工作，若觀察到孩子有用到眼耳手腳口的專注，便可以用儲貼紙標示，增加之後繼續專注的動力。

▲ Eddie指出，家長平日宜安排子女動靜相間的活動節奏，讓幼兒容易進入每一天的活動，有專注表現。(受訪者提供)

記者：胡麗珊