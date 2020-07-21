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【自私播毒】疫情下無品伯伯商場剪腳甲　拉低口罩腳踩座椅扶手

健康 12:01 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

疫情下無品伯伯商場剪腳甲，拉低口罩腳踩座椅扶手。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，非常時期下，市民都加強防疫意，惟仍不少人做出罔顧公德心的行為。日前有網民在商場目暏一名伯伯剪腳甲，他不但拉低口罩，更除鞋將腳踩上座椅扶手，缺德行為令人側目。

該名網民於Facebook群組發文並分享圖片，指自己近日經過筲箕灣愛東商場時，目睹一名伯伯拉低口罩，除鞋將腳踩在座椅的扶手上，拿出指甲鉗旁，若無人般剪腳甲。

樓主表示，遇到類似情況，「真係唔知應該尊重敬老，還是責罵佢好」，又慨嘆：

就算我們有幾努力防疫都好，最終都係徒勞無功！

樓主亦呼籲，如有認識該名伯伯的街坊，請幫忙勸喻他「收斂」、「返屋企至好做私人護理」。

帖文發布後引來網民關注，不少人留言批評伯伯的行為自私、缺德，「人係要互相尊重嘅！」、「冇個人及公眾衛生意識，好核突」、「簡直係挑戰紀錄」。

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責任編輯：羅家欣

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