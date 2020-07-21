【明星扮靚】美魔女李若彤教改善寒背美化胸部線條 　一個簡單小工具紓緩背痛

▲ 仙氣女神李若彤用兩招就可教女士改善寒背，及美化胸部線條，有興趣不妨試試。

李若彤多年來保養得宜，一向有「最美小龍女」之稱，雖然李若彤已經52歲，但臉上沒有一絲歲月留下的痕跡，更不時在社交平台教大家扮靚做運動。想腰板挺直不寒背？原來李若彤經常做兩件事，大家不妨參考一下。

▲ 一個動作既改善寒背，亦可美化胸部線條。（小紅書影片截圖）

你是否經常不自覺地寒背？駝背不但會影響儀態外觀，更會造成肩頸痠痛，凍齡女神李若彤提醒大家要保持腰板直，人看起來也會充滿自信，亦可改善胸部線條，不會有所謂「含胸」的問題。

背後翹手美化胸部線條

李若彤經常做兩件事，第一個動作任何時候都可以做，先將右手放到背後並捉著左手手臂，然後到左手在背後捉著右手手臂，姿態有點像我們平日在胸前翹手，但換轉在背後，雙手要用點力，會有頂著背部的效果，胸腔左右的肌肉亦會有拉扯的感覺。

▲ 先將右手放到背後並捉著左手手臂。（小紅書影片截圖）

▲ 然後到左手在背後捉著右手手臂，姿態有點像我們平日在胸前翹手。（小紅書影片截圖）

李若彤表示她不但在家中會邊看電視邊做，就連在街等朋友時她都會這樣做，每次的時間不能太短，大約15多分鐘，而且要持之以恆。

報紙卷紓緩背痛

第二個動作需要利用一個小道具，就是報紙卷。先在地上躺下，用一個不太高的小枕頭承托頸部，在背部脊柱位置放入報紙卷，全身放鬆，躺著睡至少15分鐘。原來是李若彤每次看脊醫接受治療後，脊醫都會要她這樣做，並吩咐她回家也多做。

▲ 先在地上躺下，用一個不太高的小枕頭承托頸部。（小紅書影片截圖）

▲ 在背部脊柱位置放入報紙卷，全身放鬆躺著。（小紅書影片截圖）

李若彤提醒大家開始時可能會感到有點痛有點不舒服，但慢慢就會習慣，她現在已改善了背痛及寒背的問題，對於運動後肌肉痠痛也很有效。

自製報紙卷

李若彤還教大家自製報紙卷，如果有白紙的話可以用白紙，否則可用報紙，數量根據個人的體型而定，若你跟李若彤差不多身型，就可以用兩份半，長度大約是由頸至腰。當報紙卷開始呈現微扁的狀態，就要更換了。

▲ 若你跟李若彤差不多身型，可以用兩份半報紙，捲起來就約這個粗度。（小紅書影片截圖）

▲ 長度大約是由頸至腰。（小紅書影片截圖）

材料︰

報紙 2-3份

橡筋 數條

膠紙 一卷

步驟一︰將報紙捲起來，要用力將報紙捲緊。

▲ （小紅書影片截圖）

步驟二︰用橡筋把報紙卷紮好。

▲ （小紅書影片截圖）

步驟三︰用膠紙將整條報紙卷的表面包起來。

▲ （小紅書影片截圖）

撰文︰TOPick柴犬出動

