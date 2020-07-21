【新冠肺炎】衞生署調整或暫停部分非緊急服務　涉母嬰健康院、兒童體能智力測驗

▲ 衞生署表示轄下部分非緊急服務調整或暫停。（資料圖片）

新冠肺炎爆發新一波疫情，本港每日新增大量確診個案。衞生署今日（21日）表示轄下部分非緊急服務已作出調整或暫停。

其中受影響的服務包括，

母嬰健康院

兒童體能智力測驗服務

學生健康服務中心

婦女健康中心

長者健康中心

胸肺服務診所

社會衞生科診所

愛滋病輔導及測試服務的電話及網上預約愛滋病測試服務

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衞生署轄下牙科診所，包括政府牙科診所，學童牙科診所以及口腔頜面外科和牙科診所，只提供緊急及止痛服務。口腔頜面外科及牙科診所將會繼續服務留院病人及提供必要的外科手術診治。公務員診所及家庭醫學深造培訓中心會繼續開放，但非緊急服務，如健康講座等將調整或暫停。

此外，為加強感染控制措施減少人流及社交接觸機會，衞生署建議，除非因特殊原因，親友應盡量避免陪同應診者到訪母嬰健康院、兒童體能智力測驗中心或其他診所及設施，並建議不多於兩名家長陪同六個月或以下的初生嬰兒到訪以上設施。

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責任編輯：郭家穎