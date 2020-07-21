【文憑試2020】楊潤雄拍片為考生打氣　寄語考生腳踏實地「一步一腳印」

▲ 教育局局長楊潤雄拍片在網上為考生打氣。

中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜，因疫情關係，學校以電子方式向考生派發成績通知書。教育局局長楊潤雄在社交專頁表示，過往他都會親自到學校為學生打氣，但今年疫情關係為減少人群聚集，決定轉為拍片在網上為考生打氣。

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他又提到，2020年對全港學生而言是困難的一年，曾因疫情而停課，打亂部分同學學習及準備功夫，文憑試亦延遲開考，但在這個情況下更能體會「辦法總比困難多」，在各位校長、老師的努力下，克服種種困難，令文憑試順利完成。

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楊潤雄說，目前本地專上課程多元化，有足夠學位，無論考生成績如何都會找到升學途徑。他寄語考生腳踏實地，一步一腳印，又強調儘管世事多變，市民支持應屆考生的真心仍然不變。

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責任編輯：陳子謙