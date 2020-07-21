  • 32°C
香港時間 : 2020721日 (週二) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【文憑試2020】楊潤雄拍片為考生打氣　寄語考生腳踏實地「一步一腳印」

社會 11:44 2020/07/21

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

教育局局長楊潤雄拍片在網上為考生打氣。

中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜，因疫情關係，學校以電子方式向考生派發成績通知書。教育局局長楊潤雄在社交專頁表示，過往他都會親自到學校為學生打氣，但今年疫情關係為減少人群聚集，決定轉為拍片在網上為考生打氣。

【文憑試2020】文憑試如期放榜　楊潤雄相信學校能做好防疫　防止大批學生聚集

他又提到，2020年對全港學生而言是困難的一年，曾因疫情而停課，打亂部分同學學習及準備功夫，文憑試亦延遲開考，但在這個情況下更能體會「辦法總比困難多」，在各位校長、老師的努力下，克服種種困難，令文憑試順利完成。

【新冠肺炎】DSE放榜如期舉行　學校須於網上向考生公布成績

楊潤雄說，目前本地專上課程多元化，有足夠學位，無論考生成績如何都會找到升學途徑。他寄語考生腳踏實地，一步一腳印，又強調儘管世事多變，市民支持應屆考生的真心仍然不變。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

楊潤雄 DSE 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】8月初疫情未受控或需實施居家令　袁國勇：冬天下一波疫情會更嚴峻
10:37 2020/07/20
【新冠肺炎】8月初疫情未受控或需實施居家令　袁國勇：冬天下一波疫情會更嚴峻
【無品大媽】夏天炎炎行山另類消暑 兩名大媽長沙灣引水道暢泳
11:32 2020/07/20
【無品大媽】夏天炎炎行山另類消暑 兩名大媽長沙灣引水道暢泳
【新冠肺炎】有24宗父母確診個案涉多個家庭　多人因生日聚會及打麻雀染疫
16:47 2020/07/20
【新冠肺炎】有24宗父母確診個案涉多個家庭　多人因生日聚會及打麻雀染疫