【星二代】碧咸長子籌備超豪婚禮娶女星Nicola　前度嘲諷Brooklyn行為幼稚

▲ 前女友Lexy Panterra回應Brooklyn Beckham結婚。

萬人迷碧咸(David Beckham)的21歲長子Brooklyn Beckham「姊弟戀」開花結果,日前宣布求婚成功,將迎娶25歲女友Nicola Peltz,成家立室。

眾所周知,碧咸身家豐厚,與老婆Victoria Beckham的身價更達3.35億英鎊,所以預想到Brooklyn Beckham的婚禮花費亦絕不馬虎。

碧咸兒子結婚舉行超豪婚禮

而且,Nicola Peltz的爸爸亦大有來頭,是美國億萬富豪Nelson Peltz,亦是美國總統特朗普的好友,身價更超過13.4億英鎊。

因此,有傳二人結婚將預計花400萬英鎊,分別在美國及歐洲舉辦兩場豪華婚禮,並計劃置入不同的品牌贊助,所以有說婚禮或可不花一元便成功舉行!

【星二代】碧咸長子宣布娶《變形金剛4》女主角 21歲Brooklyn:我承諾會成為最佳老公

▲ Brooklyn Beckham將迎娶25歲女友Nicola Peltz。(Instagram圖片)

Brooklyn被前女友指不夠成熟

Brooklyn Beckham的婚訊傳出後獲得父母支持及祝福,不過前女友Lexy Panterra卻在近日接受外媒訪問時批評Brooklyn Beckham未夠成熟步入婚姻,並除了花父母的錢外,甚麼都拿不出。

Lexy Panterra比Brooklyn Beckham年長9歲,二人在2017年的音樂節中相識,並維持了約一年的遠距離戀愛後分手收場,但就未有透露分手原因。

但在Brooklyn Beckham宣報婚訊後,Lexy Panterra就在近來的訪問回應事件表示,二人的年齡差距甚大,他只是一個年輕的小大人,並未準備好步入婚姻。

而且,Lexy Panterra又謂當初與他交往時從未有考慮嫁給他,因為他除了父母的錢,甚麼都拿不出來,而她亦不是需要錢。

【星二代】尊尼特普18歲兒子男神樣貌曝光 遺傳Johnny Depp完美五官情聖基因

▲ Brooklyn Beckham與未婚妻自小便相識。(Instagram圖片)

Brooklyn與Nicola青梅竹馬

Brooklyn Beckham與Nicola Peltz雖然只拍拖7個月便決定結婚,但出身名門的二人自小認識,可說青梅竹馬。

宣布婚訊後,二人都分別在社交平台寫下愛的宣言,Brooklyn Beckham指:「I promise to be the best husband and the best daddy one day」(我承諾會成為最佳老公及在日後做最好的爸爸。)

而Nicola Peltz亦謂:「You’ve made me the luckiest girl in the world. I can’t wait to spend the rest of my life by your side.」(你令我成了世上最幸運的女孩,我逼不及待要與你共度餘生。)

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2