【星二代】碧咸長子籌備超豪婚禮娶女星Nicola 前度嘲諷Brooklyn行為幼稚
萬人迷碧咸（David Beckham）的21歲長子Brooklyn Beckham「姊弟戀」開花結果，日前宣布求婚成功，將迎娶25歲女友Nicola Peltz，成家立室。
眾所周知，碧咸身家豐厚，與老婆Victoria Beckham的身價更達3.35億英鎊，所以預想到Brooklyn Beckham的婚禮花費亦絕不馬虎。
碧咸兒子結婚舉行超豪婚禮
而且，Nicola Peltz的爸爸亦大有來頭，是美國億萬富豪Nelson Peltz，亦是美國總統特朗普的好友，身價更超過13.4億英鎊。
因此，有傳二人結婚將預計花400萬英鎊，分別在美國及歐洲舉辦兩場豪華婚禮，並計劃置入不同的品牌贊助，所以有說婚禮或可不花一元便成功舉行！
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Brooklyn被前女友指不夠成熟
Brooklyn Beckham的婚訊傳出後獲得父母支持及祝福，不過前女友Lexy Panterra卻在近日接受外媒訪問時批評Brooklyn Beckham未夠成熟步入婚姻，並除了花父母的錢外，甚麼都拿不出。
Lexy Panterra比Brooklyn Beckham年長9歲，二人在2017年的音樂節中相識，並維持了約一年的遠距離戀愛後分手收場，但就未有透露分手原因。
但在Brooklyn Beckham宣報婚訊後，Lexy Panterra就在近來的訪問回應事件表示，二人的年齡差距甚大，他只是一個年輕的小大人，並未準備好步入婚姻。
而且，Lexy Panterra又謂當初與他交往時從未有考慮嫁給他，因為他除了父母的錢，甚麼都拿不出來，而她亦不是需要錢。
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Brooklyn與Nicola青梅竹馬
Brooklyn Beckham與Nicola Peltz雖然只拍拖7個月便決定結婚，但出身名門的二人自小認識，可說青梅竹馬。
宣布婚訊後，二人都分別在社交平台寫下愛的宣言，Brooklyn Beckham指：「I promise to be the best husband and the best daddy one day」（我承諾會成為最佳老公及在日後做最好的爸爸。）
而Nicola Peltz亦謂：「You’ve made me the luckiest girl in the world. I can’t wait to spend the rest of my life by your side.」（你令我成了世上最幸運的女孩，我逼不及待要與你共度餘生。）
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撰文 : TOPick 柴犬出動