【港產口罩供應】BFE99%＋PFE98%＋歐盟標準Type 2認證 「健康·旦」7月21日開售「健康·彩旦」口罩
本港第三波新冠肺炎爆發，口罩需求愈來愈大，「健康·旦」宣布發售「健康·彩旦」口罩，並於今日（21日）下午1時至7月30日下午6時期間，公開發售，先到先得，售完即止。
口罩規格
口罩為香港製造，符合ISO 8級標準的無塵車間生產。口罩為三層布料設計，細菌過濾率（BFE）達99%；微粒子過濾率（PFE）達98%，符合歐盟標準Type 2認證。
口罩布料採用防撥水PP不織布，可防止液體飛濺；兼採用熔噴技術，可形成有效阻擋病菌的屏障。
「健康·彩旦」口罩提供成人尺寸（175 x 95mm），獨立包裝，一盒30個，每盒一色，有藍色、橙色、紫紅色選擇，定價$100一盒。
令戴口罩成為一種樂趣
鄭丹瑞於「健康·旦」YouTube頻道短片談及生產「健康·彩旦」口罩的原因，
開心又好，唔開心又好，你都要接受以後起碼有一段好長嘅日子需要戴口罩，咁不如令戴口罩成為一種樂趣，一種好好嘅習慣。悶啊？我俾啲顏色你揀！
「健康·彩旦」口罩訂購 / 查詢方法
「健康·旦」WhatsApp / 電話：2515 6868
「健康·旦」網站：www.hieggo.com.hk
送貨安排
取貨及送貨日期 ：2020年8月15至25日
取貨地址 ：觀塘鴻圖道35號天星中心5樓全層
取貨時間 ：星期一至五 11：00 – 13：30 及 14：30 – 18：30（星期六、日及公眾假期除外）
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- 郵寄：觀塘鴻圖道 35 號天星中心 5 樓全層「健能文化產業有限公司」
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責任編緝：王芷瑩