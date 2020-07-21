【港產口罩供應】BFE99%＋PFE98%＋歐盟標準Type 2認證　「健康·旦」7月21日開售「健康·彩旦」口罩

▲ 7月21日下午1時開售「健康·彩旦」口罩。（圖片來源：「健康·旦」官網）

本港第三波新冠肺炎爆發，口罩需求愈來愈大，「健康·旦」宣布發售「健康·彩旦」口罩，並於今日（21日）下午1時至7月30日下午6時期間，公開發售，先到先得，售完即止。

▲ 「健康·彩旦」口罩於今日（21日）下午1時開售。（圖片來源：「健康·旦」官網）

口罩規格

▲ 獨立包裝的藍色成人口罩。（圖片來源：「健康·旦」官網）

口罩為香港製造，符合ISO 8級標準的無塵車間生產。口罩為三層布料設計，細菌過濾率（BFE）達99%；微粒子過濾率（PFE）達98%，符合歐盟標準Type 2認證。

口罩布料採用防撥水PP不織布，可防止液體飛濺；兼採用熔噴技術，可形成有效阻擋病菌的屏障。

「健康·彩旦」口罩提供成人尺寸（175 x 95mm），獨立包裝，一盒30個，每盒一色，有藍色、橙色、紫紅色選擇，定價$100一盒。

令戴口罩成為一種樂趣

鄭丹瑞於「健康·旦」YouTube頻道短片談及生產「健康·彩旦」口罩的原因，

開心又好，唔開心又好，你都要接受以後起碼有一段好長嘅日子需要戴口罩，咁不如令戴口罩成為一種樂趣，一種好好嘅習慣。悶啊？我俾啲顏色你揀！

「健康·彩旦」口罩訂購 / 查詢方法

「健康·旦」WhatsApp / 電話：2515 6868

「健康·旦」網站：www.hieggo.com.hk

送貨安排

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責任編緝：王芷瑩