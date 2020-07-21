【小便播毒】大埔小童餐廳門口小便沒家教欠公德心　專家：病毒可經患者尿液糞便傳染

▲ 大埔有家長讓男童在餐廳門口前的坑渠小便。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，人人都保持個人及公共衛生才是有效的防疫措施。有專家指冠狀病毒主要透過飛沫傳播，亦可透過患者的尿液及糞便傳染，近日大埔有街坊看見一名家長協助男童，在餐廳門口前的坑渠小便，無公德心，又恐播毒。

於昨日（20日），在facebook群組「TaiPo大埔」有網民發帖，上載了一張由朋友傳給他的相片，地點在大埔富亨邨一間餐廳門口附近，見一名婦人跟男童在渠蓋上，似是男童剛在坑渠上小便後，婦女蹲著為男童整理褲子。有網民指圖中的婦女是街坊。

大人有責任教好孩子

發帖網民表示，拍攝相片的朋友未有上前勸阻。而網民紛紛斥責小便男童沒家教﹐並指出附近很多廁所，旁邊商場及後面社區中心都有廁所，只需行幾步，毋須在街外隨處便溺，尤其現時疫情嚴重。

現在咩時勢？疫情嚴重就更加要注意公共衞生啦！坑渠不是廁所！

有網民批評大人沒有家教，指小朋友未懂事，大人有責任教好孩子。

就算急都要教佢忍一忍啦！甚麼是家教呀？三歲都唔教就定八十啦！唔好大教壞細。

網民媽媽分享經歷

有網民媽媽分享經歷，作為家長明白小朋友人有三急未必忍到，認為香港周圍都有廁所，外出時，自己隔幾分鐘就會問小朋友要否小便；外出前亦會讓小朋友在家先上廁所。

冠狀病毒可經糞便尿液傳播

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，冠狀病毒主要透過飛沫傳播，亦可透過患者的尿液及糞便傳染。他引述外國有研究顯示，沖廁時的氣流可將馬桶內的細菌沖至6呎外，如果如廁後沒有蓋上廁板，沖廁水花會四濺，令細菌充斥環境。為了減低病毒感染風險，何栢良建議使用公廁時，可自備紙巾如廁、用濕紙巾、酒精消毒廁板和先蓋廁板沖廁；如廁後用梘液徹底洗手。

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責任編輯：王俊賢