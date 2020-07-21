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【重男輕女】懷龍鳳胎準媽媽被要求棄女胎集中養男嬰　中醫準奶奶抱男孫不成結局悲慘

育兒經 12:22 2020/07/21

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台灣一名懷龍鳳胎的準媽媽，竟遭準奶奶要求放棄女胎，希望集中養分給男嬰。

「重男輕女」的想法在上一輩仍根深柢固，台灣一名懷有龍鳳胎的24歲準媽媽，則遇上極端思想的準奶奶，先責怪她為何腹中不是孖仔，而是一男一女，更提出減胎放棄女嬰，盼養分能全給男嬰，令準媽媽憤而退婚，後來前男友因意外失去生育能力，再無機會生仔了。

一名24歲準媽媽在網上討論區「Dcard」出帖文表示，目前正懷有龍鳳胎3個多月，原本與拍拖一年多的男友準備結婚，已拍攝婚紗相，訂好餐廳，但因準奶奶的無理要求，令她狠心分手，寧願做單親媽媽。

她解釋，前男友一家都是中醫師，準奶奶和準老爺在她懷孕初期，原本對她非常照顧，但當得悉她懷上龍鳳胎後，不但責怪她為何不是孖仔，還要求減胎，因為他們不想要女孩，希望犧牲女嬰，把養分全部留給男嬰。

前男友視媽媽說話是聖旨

當準奶奶在診所內聽到是龍鳳胎時，竟直接問醫生減胎的事，讓她怒不可遏，而前男友對於媽媽的說話也不敢發聲，覺得父母的話是聖旨。

你們全家都是中醫師，難道不知道孩子的性別不是我能決定的嗎？他們知道兩個孩子都是健康的，怎麼能讓你犧牲一個去成全另外一個？

寧做單親媽︰至少孩子不被歧視

準媽媽狠批準奶奶太自私了，「難道你就沒有母親嗎？」她相信即使龍鳳胎出生後，女嬰都會被人嫌棄，故憤而退婚，寧願獨力湊大一對孩子。

至少我能給孩子平等和尊重他們的家庭，不會讓他們活在被歧視被欺負、被人嫌棄的家庭，就算之後再辛苦，這樣做也值得了。

前男友遇車禍不育

那個家庭最後也落得「無仔生」的收場，前男友較早前發生車禍導致不育；而他弟弟的太太也因身體問題無法懷孕，該名準媽媽透露，是因男方的問題導致太太不育。

網民一面倒支持她離開這個家，為她送上祝福，並批評這個家庭古板，「憑什麼犧牲女兒成全兒子？」、「男生女生都一樣優秀好嗎？」還表示生龍鳳胎機率相當低，是很多人的夢想。

有網民提醒她，要小心對方之後打官司與她爭奪孩子，她表示當下已請了律師，雙方白紙黑字簽了合約。

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責任編輯︰林綺玲

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