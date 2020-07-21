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【私院檢測】首間私院暫停公眾檢測服務　浸會醫院：核酸檢測樣本供應緊張

社會 12:00 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

浸會醫院在網站表示，公眾檢測服務暫時停止。

新冠肺炎疫情進一步惡化，不少市民希望接受病毒檢測以求安心，15間間私家醫院及診所提供獲港府認可的核酸檢測。位於九龍塘的浸會醫院在網站表示，公眾檢測服務暫時停止。

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浸會醫院表示，過去星期六、日，公眾對檢測的需求驟增，院方每日處理過百個案，遠超負荷，目前核酸檢測樣本供應十分緊張，只可以維持本院病人的檢測服務，公眾檢測要暫時停止。院方表示，正積極尋求貨源供應，並持續檢討重啟公眾檢測。

現時浸會醫院提供的核酸檢測（鼻咽拭子／深喉唾液）收費為$1,820，包括1次醫生診症、核酸檢驗和化驗報告。至於如欲索取健康碼的人士，則必須攜帶身份証及有效的過關証件。

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責任編輯：陳子謙

 

浸會醫院 新冠肺炎疫情

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