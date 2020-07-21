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【飲食優惠】星巴克推20周年多重優惠　22張飲品禮券套裝驚喜價

休閒 12:36 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

慶祝星巴克20周年，推出多重優惠。(品牌提供)

香港星巴克為延續20周年「Brewing Memories Together」主題，推出連串優惠及推廣活動，包括全新推出的20周年飲品禮券套裝，讓大家以優惠價品嘗星巴克手調飲品、TEA-OLOGY 系列手調飲品及美食；另外亦推出不同飲品、食品優惠，讓大家更隨心享用各款星巴克經典咖啡、沁涼茶飲和美食等。

1.20周年飲品禮券套裝

日期：即日起至8月2日發售、包括：

•20張中杯裝手調飲品禮券

•1張TEA-OLOGY系列手調飲品優惠券，憑券可以$20換購大杯裝限定飲品一杯

•1張指定食品8折優惠券

售價：$590

禮券兌換有效時段：即日至8月31日

2.Happy Tuesday 手調飲品優惠（指定分店推廣活動）

日期：即日7月21日及7月28日於指定星期二，顧客可到指定分店以$20購買指定手調飲品、分別：

•醇白特濃鮮奶咖啡

•綿雲粉桃啫喱綠茶

•醇香荳奶抹茶

3.晚餐外賣優惠

日期：即日起每日5pm起，顧客凡外賣一件食品和一杯飲品（包括中杯裝或以上手調飲品或罐裝或樽裝飲品），可享 8 折優惠。

記者：趙景隆

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