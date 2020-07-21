【新冠肺炎】疫情下泳灘關閉難阻市民到訪 　救生員：人流比去年同期多1倍

▲ 疫情下泳灘關閉，但仍有不少市民湧到泳灘。

疫情嚴峻，市民已持續佩戴口罩逾7個月，適逢炎夏日，不少人湧到沙灘「唞唞氣」。港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，雖泳灘現已關閉但仍有不少人湧到泳灘曬太陽等，擔心太多人聚集在洗手間及更衣室會增加感染風險，呼籲市民「忍一忍」。

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胡啟榮今早接受電台訪問時指，疫情下市民開始鬆懈，雖康文署宣布已關閉的泳灘，但仍有不少人湧到清水灣、淺水灣、黃金泳灘等較大的泳灘均有逾千多人：

今年人數人流比起以往多了好多，因為泳客無地方去旅行，所有人就迫晒來沙灘，人流比去年同期起碼多了三分一至1倍。

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胡啟榮提到，即使泳灘的入口已圍封，亦有廣播提示市民場地已關閉，但不少人仍會繼續闖入。由於救生員沒有執法權，因此難以阻止他們進入沙灘。即使工會亦曾向康文署反映，但署方只呼籲救生員加強巡查。

他稱，因現時疫情嚴峻，擔心如果太多人聚集在泳灘的洗手間和更衣室會增加感染風險：

希望大家忍一忍，盡量留在家中。沙灘是一個非常危險的地方，大家曬完太陽出曬汗但無水沖涼，太多人聚集在泳灘的洗手間和更衣室，感染風險會大增！

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記者：郭詩詩