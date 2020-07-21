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涉販運逾67公斤冰毒　兩男女被控販毒還押警方作調查

社會 12:25 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

警方毒品調查科日前於新界打鼓嶺坪輋1個倉庫內，檢獲市值約4,000萬元懷疑冰毒，並拘捕兩名男女。涉案兩名男女被控1項販毒罪，案件今（21日）於粉嶺裁判法院提堂。兩被告暫毋須答辯，案件押後再訊，以待警方解構懷疑藏有毒品的部件，期間被告還押警方看管。

涉案兩名被告禢愷君（25歲；無業）及李東興（41歲；售貨員）被控1項販運危險藥物罪，控罪指兩人於2020年7月18日，在打鼓嶺坪輋1個無名倉庫內，非法販運危險藥物，即約67.3公斤俗稱冰毒的甲基苯丙胺。

案件今提堂，被告暫時毋須答辯，控方指警方在倉庫內搜出6個部件，並已從其中4個部件中搜出控罪所指的67.3公斤冰毒，而餘下2個部件則需待被告在場時再拆開，如進一步發現毒品，將再對兩名被告進行警誡。案件押後至7月24日再訊，期間被告需還押。

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記者：楊詠渝

危險藥物

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