【食用安全】烏雞卷疑藏膠片食客現胃部痙攣及血便　海底撈致歉：員工操作失誤

▲ 食客於海底撈進食烏雞卷時，發現有疑似膠片。

有內地食客進食知名火鍋店海底撈時，發現烏雞卷內藏有疑似膠片！其中一名食客翌日出現胃部痙攣及血便症狀。對此，海底撈本來打算賠500元人民幣火鍋卷遭拒，最後經調查後發聲明致歉，指是工廠灌裝環節員工操作失誤，導致產品標籤掉落到產品。

綜合內媒報道，鄭女士7月12日於濟南市連城廣場海底撈與友人進食時，發現烏雞卷內有疑似膠片，她稱一開始食到「硬硬的東西」，以為是烏雞卷裏面的脆骨，便直接吞下。但二人愈食愈奇怪，細看烏雞卷竟有膠片，其中最多的一個烏雞卷裏更有3塊。

▲ 食客於烏雞卷內食出疑似膠片。（梨視頻影片截圖）

鄭女士向店員反映事件，但店員僅稱「不要再吃了」，便將餘下的烏雞卷取走。之後鄭女士再與店員理論，對方則提出免單並賠償500元火鍋券，但遭鄭拒絕。

翌日，鄭女士和友人均出現不同程度的胃部痙攣及血便，不過難證實所出現的症狀是否與前一日在海底撈進食相關。

事件引起網民熱議，海底撈終正式回應致歉，指事件是因為在工廠灌裝環節員工操作不規範，導致產品標籤掉落到產品中。將積極配合相關部門檢查，承擔經濟和法律上的責任。

屢見食安問題

其實海底撈並不是第一次被曝有食安問題，早於2017年就被深圳市食品藥品監管局抽查時發現，雪櫃內生熟食物未分開存放、凍庫存在標籤標識不清等問題。另外，又被發現有老鼠爬進裝食物的櫃內、清理地面和牆壁的掃帚、抹布與餐具一同清洗、火鍋篩用於掏下水道垃圾等衛生問題。

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責任編輯：楊宛茜