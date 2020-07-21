【無敵外傭】停課不停學教少主英文數學　外傭憂人群聚集自願銷假留家避疫

▲ 兩孩港媽分享在停課期間，外傭充當兩名女兒的老師，又因擔心人群聚集自願銷假留家避疫。

媽媽們深明家有一位得力的外傭如中六合彩，近日有兩孩港媽分享外傭的正能量故事。她指在停課期間，外傭充當兩名女兒的老師，教她們英文和數學，又因擔心人群聚集，自願銷假留家避疫。

該名港媽於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示家中菲傭已工作了8個月，她感恩外傭自動自覺工作，例如每周會拆冷氣機、空氣清新機和吸塵機來洗，並洗了兩次窗簾。

不少僱主投訴外傭經常玩電話，港媽指外傭通常睡前才會玩電話，平日工作期間絕少用電話。她亦為外傭下載了一個App取代抖音，令外傭回復好心情。

做女兒英文數學老師

港媽育有2歲及7歲女兒，疫情下小朋友停課在家，外傭便擔當她們的老師。

疫情下無返學，佢又做英文老師，又做數學老師。

▲ 外傭在家教少主英文和數學。（相片來源︰「外傭僱主必看新聞訊息」Facebook群組）

只見照片中，外傭在黑板寫上英文及數學題，兩個女童坐定定專心聽外傭教導。另一方面，外傭亦自覺避疫，

星期日自願唔放假，佢仲話咁嘅時勢無錢都應該留在家中！佢話無咗條命，啲仔女點算？

她指在疫情下不想外傭外出，即使外傭不放假在家，她照樣給她人工，「個人覺得唔知放到幾時，無理由一直咁照放假喺屋企唔俾錢」。她在一張相片描述寫道，外傭已半年沒放假，幾萬元人工存放在僱主家，她早前請外傭放假把錢先寄回菲律賓。

外傭出糧請僱主食飯

港媽提及外傭出糧後，曾請她和女兒吃午餐，3人吃2個餐一齊分享，埋單約130元，她讓外傭請客，認為是「一份心意」，而且出糧會再給外傭「$100幾十」。

網民讚外傭「對小朋友有耐心」，港媽回覆指37歲的外傭教育程度至中學，每當教小朋友時，外傭每10分鐘左右會倒杯水給小朋友飲，非常體貼。

她留言表示第一次聘請外傭，自問「對佢都算幾好」，她買背心、底衫都買兩件不同色，一件給外傭。外傭工作表現不俗，甚至︰

我女啲屎褲都手洗！囡囡有時嘔吐物都快手過我接住！

她深感「心地好的人總會有好運」，也祝願其他媽媽找到一位好外傭。

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責任編輯︰駱秀玲