【DSE2020】解構聯招院校入學計分法　成績「掹車邊」仍有機會入大學

▲ DSE放榜，各大學院校均有其入學計分法，考生宜了解清楚。

2020年DSE文憑試明天（22日）放榜，放榜後學生都需要透過JUPAS增刪或更改選報的志願及優次。要入讀大學，除了要達到「3322」基本要求，原來每所院校都有其入學成績的計算機制，部分學院或課程對核心科目及選修科目的計算方法及比重亦有不同。因此，如果選科得宜，即使成績「掹車邊」，仍有機會入到大學。

「香港小童群益會@DSE大學作戰加油站」faebook群組，就有社工舉例分享，不少大學已經由「4C + 1X」（ 4個核科目 + 1科選修科）的計分方法，轉成「4C + 2X」（4個核科目 + 2科選修科）或「Best 5」，甚至一些學院會就個別科目有加乘。

個別科目分數有加乘

根據社工所舉的例子，一名學生的成績如下：

中文4、英文4、數學5、通識3、選修（優先）4、選修（一般）4、總分為24分。

若學生想選香港城市大學的創意媒體學院（School of Creative Media, JS1041），由於該科目在英文有2倍的加乘，所以總分會由24變成28分。

中文 (x1) 英文 (x2) 數學 (x1) 通識 (x1) 選修 (優先) (x1) 選修 (一般) (x1) 總分 4 4 -> 8 5 3 4 4 28

社工又舉例，城大的文學士（英語語言）（BA English Studies, JS1104），英文有2.5倍加乘、通識及其中一科選修科均有1.5倍加乘，因此合計總分會變成33.5分。

中文 (x1) 英文 (x2.5) 數學 (x1) 通識 (x1.5) 選修 (優先) (x1.5) 選修 (一般) (x1) 總分 4 4 ->10 5 3 -> 4.5 4 -> 6 4 33.5

院校計分方法

即使成績一樣，在不同計分方法下，入讀機會都有差別，根據各院校官方網站的入學要求，以下為八大院校一般的計分方法。

院校 計分方法 香港大學 Best 5、Best 6、4C + 2X 香港中文大學 4C + 2X、Best 5、4C + 1X + M1/M2 香港科技大學 Best 5、Best 6、4C + 2X、4C + 1X + M1/M2 香港城市大學 4C + 1X、4C + 2X 香港理工大學 Best 5、Best 6、4C + 2X 香港浸會大學 4C + 1X、4C + 2X 香港嶺南大學 4C + 1X 香港教育大學 Best 5

文憑試成績等級與入學分數換算

而根據學友社學生輔導中心及各大學網站資料，各院校有不同的入學成績計算機制，其中香港大學、中文大學及理工大學的分數換算如下。

院校 核心科目及甲類選修科目 1 2 3 4 5 5* 5** 香港大學 1 2 3 4 5.5 7 8.5 香港中文大學 1 2 3 4 5.5 7 8.5 香港理工大學 1 2 3 4 5.5 7 8.5

除了這3間院校，其他院校包括香港科技大學、浸會大學、城市大學、嶺南大學、教育大學及公開大學，考生的文憑試成績等級與入學分數換算，均是1至5**分別換算為1至7分。

知道各院校及課程的計分方法，對家長及考生選科亦有幫忙，只要選科得宜，相信入大學絕不是夢。

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責任編輯：林愛娜