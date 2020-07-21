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屯門青年疑遭輾斃　5男女被控有意圖傷人還押候認人手續

社會 12:38 2020/07/21

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（經濟日報資料圖片）

屯門日前發生打鬥案件，期間有人疑遭私家車輾斃，涉案4男1女事後被控串謀有意圖而傷人罪，案件今（21日）於粉嶺裁判法院提堂。5名被告暫時毋須答辯，案件押後至7月24日再訊，以待警方進一步調查及安排認人手續，期間被告需還押。

涉案5名被告分別為無業男子周衍龍（20歲）、方璣筵（20歲）、郭桂希（22歲）及廚師黃漢文（25歲），以及女學生黎家希（19歲），5人被控1項串謀有意圖而傷人罪。

控罪指5人於今年7月19日，在屯門鄉事會路112號至140號雅都花園雅都商場凱都戲院外，意圖使他人身體受嚴重傷害，而串謀非法及惡意傷害韓嘉豪、陳浩棋及何嘉順。

案件今提堂時，控方要求將案件押後至7月24日再訊，被告暫毋須答辯，以待警方進一步調查及安排緊急認人手續，控方反對辯方保釋申請。裁判官拒絕保釋申請，5名被告需押警方看管，案件押後至本周五（24日）再訊。

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記者：楊詠渝

傷人襲擊

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