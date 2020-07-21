【姊妹情深】蔡少芬朱茵陳法蓉洪欣組港普F4　閨密爆Ada一個小秘密

▲ 蔡少芬、朱茵、洪欣及陳法蓉組成「港普F4」。

蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）及洪欣為好閨蜜，四人更錯因港式口音的普通話（港普）而鬧出不少笑料，成為網民熱議的話題。

四姊妹日前宣佈正式成立全新女團「港普F4」，希望透過特色口音繼續發放正能量！

早前她們拍攝首輯造型照，四位凍齡女神簡單自然，沒有在她們身上留下歲月痕跡。

縱然四人姊妹情深，私底下不時聚頭，不過原來在工作上是首次合作。洪欣表示：「我們各自分別合作過，有一起登台唱歌跳舞，但四個人一齊工作合作真是第一次。」

Ada發揮搞笑本色稱：「是呀，三個今次好開心可以同我合作，對我們是最大福氣。」

▲ 陳法蓉當年留長髮，遭蔡少芬取笑。

在訪問期間，令姊妹間的暱稱曝光，朱茵大家爆私底喜歡稱呼大家做「死八婆」，洪欣繼續爆料，矛頭更直指 Ada ：「是呀！這是 Ada 口頭禪嚟，她叫個個做『死八婆』，我們沒有名字啊，某時不知她在叫那人。」

Ada百辭莫辯，引得全場大笑。

Monica表示由於她們感情要好，才不會因對方的說話而介懷：「因為熟才不會嬲，還記得那時候留長頭髮，Ada說我個妝好似男扮女，她的老公張晉都好緊張說『你唔好咁講啦，Monica會嬲』，其他人講就可能嬲，但Ada講我只會覺得幾好笑。」

▲ 蔡少芬說姊妹間不存私心，

曾有人說同行如敵國，提及「港普F4」多年來在工作上的相處之道，Monica 謂她們之間不存在競爭，當大家是好好朋友，對方接到工作會戥她開心。

Ada 透露最重要是存著大方無私的心，四姊妹之間從未有心病：「我們都想大家過得好，例如廣告接不到，Pass 比對方都會開心，不會覺得你搶了我工作，不會有心病。」