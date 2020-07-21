涉7.1向警車投擲汽油彈　24歲地盤工適合答辯8月再訊

▲ （經濟日報資料圖片）

今年7.1有人發起「反國安法」遊行，24歲地盤工涉在旺角向警車投擲汽油彈，另被搜出1支汽油彈，被控縱火及管有適合作非法用途的工具2罪，案件今（21日）於西九龍裁判法院再訊。辯方稱精神報告指被告適合答辯，但不會披露有關內容，案件押後至8月5日再訊，被告還押候訊。

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被告為李培浩（24歲），報稱地盤工人，被控1項縱火及1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。控罪指他於2020年7月1日，在‪旺角彌敦道與奶路臣街交界銀行中心廣場‬外，用火損壞屬於香港警務處的1輛警車。另被控於同日在‪旺角亞皆老街67號‬老鳳祥銀樓店外管有1個疑似汽油彈，意圖將其作非法用途。

辯方今表示，精神報告內容指被告適合答辯，但不會透露報告內容，亦不願意向控方披露報告。案件押後至8月5日再訊，待警方作進一步調查，被告還押候訊。

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記者：林欣樂