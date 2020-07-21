【口罩供應】ASTM Level 1＋BFE逾99%＋PFE逾95%　「Maskology 口罩．學」 7月23日預售4色學童口罩【附購買詳情】

▲ 新一批學童口罩即將開售。（圖片由「Maskology 口罩．學」提供）

新冠肺炎疫情近日爆發第三波，家長們需要為小朋友搜購足夠口罩放暑假及預備新學年。本地口罩「Maskology 口罩．學」將於7月23日開始預售新一輪學童口罩，新設四種新顏色，現有顧客享95折優惠。

▲ （圖片由「Maskology 口罩．學」提供）

首輪預售快將全數發貨

符合多項國際標準、香港本地生產、以學童角度出發設計的「Maskology 口罩．學」學童口罩，4月首次預售，由於過程遇上機件故障及後備零件短缺等狀況，進度受影響，將於7月底前全數如期發貨。

新一輪新設四色「雜果冰團」

「Maskology 口罩．學」學童口罩將於7月23日（星期四）中午12時起，於網站 www.maskology.com.hk再次公開預售，數量有限，售完即止。

是次預售於8⽉11⽇開始發貨，更推出「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）四種顏色，客戶更可選擇「雜果冰」四色組合。

口罩尺寸為142mm x 92mm ± 3mm，每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個。於香港生產及包裝，保質期為三年。

預訂方法

1. 進入取籌網站 www.maskology.com.hk（將於 7月 23 日中午12時啟動） （a）輸入電郵地址 及（b）選擇購買選項（三選一）

2. 成功取籌後，電郵會收到只可進行一次交易的購買連結及購買碼。

3. 進入購買連結後，選擇口罩顏色，並輸入購買碼以完成付款。

4. 預訂選項及價格：每盒50 隻，售價 $135。以下三選一：

8月兩盒：$304（$270+$34順豐運費）

8、9月各兩盒（共四盒）：$574（$540+$34順豐運費，免一次運費，即節省$34）

8、9、10月各兩盒（共六盒）：$810（三次運費全免，即節省$102）

凡購買每兩盒口罩附送「耳後唔痛」護耳扣乙個，每月預計發貨期為該月的11號至月底，發貨次序按有關訂單於預售期間完成付款的先後而定。

顏色選擇則以兩盒為單位，每兩盒可選擇其中一款顏色 –「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）；購買六盒的顧客更可選擇「雜果冰」（即每兩盒有四色各一包，每包25隻）。

為了回饋顧客的支持，現有顧客只需使用與上次 （4月23日） 預售時相同的電郵地址登記取籌，可獲全單連運費95折優惠。

付款方式：PayMe、 FPS 轉數快、信用卡（VISA、MasterCard、AE）、Apple Pay、Google Pay

送貨安排選擇：「順豐速運」送到顧客指定之地址（只限香港地區）或於顧客指定之順便智能櫃/順豐站自提。

無塵車間及口罩品質達國際標準

▲ 職員為口罩進行拉力測試。（圖片由「Maskology 口罩．學」提供）

「Maskology 口罩．學」學童口罩達到歐盟EN14683最高級別Type IIR、美國ASTM Level 1、BFE> 99%及PFE> 95%的標準，亦通過符合歐盟及香港標準的細菌含量測試，及香港「Q 嘜」要求的拉力測試。

此外，「Maskology 口罩．學」自設ISO14644-1 Class 8 無塵車間廠房，生產流程及品質管理系統獲「ISO13485:2016」認證。品牌亦正申請歐盟CE認證及香港「Q 嘜」優質產品計劃認證。

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責任編緝：王芷瑩