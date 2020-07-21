【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光 前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡
前港姐亞軍吳婉芳近年低調生活，她持有位於大坑的8層獨立屋，設計有品味，曾獲得國際設計及建築大獎，早前吳婉芳兒子在社交平台口享生活照，故令豪宅曝光，並引起網民注意。
豪宅主人吳婉芳現年52歲，保養得宜的雖是三孩之母，但她從沒整容或打針，且大方分享5個凍齡秘方。
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吳婉芳持有的8層獨立屋位於跑馬地大坑道，豪宅的一樓為花園及戶外泳池、頂層為空中花園、地面為停車場、其餘6層則為客廳及房間，總面積約2萬呎。
獨立屋設計別樹一幟，透明格格的樓梯外層設計時尚，屋內則選用白牆及天花，並以木材及玻璃作配襯，簡潔而高雅，更於2013年獲得國際設計及建築大獎。
三料港姐保養得宜
1986年參加港姐的吳婉芳，當年榮獲亞軍、最上鏡小姐及才華小姐的三料殊榮，吳婉芳其後成TVB藝人，又曾推出過唱片。
1993 年，與富商胡家驊結婚後，便淡出演藝圈，相夫教子。
之後吳婉芳都沒再作任何演出，只有跟丈夫出席馬會活動，才會被傳媒拍照。可是自兩年前胡家驊過身，吳婉芳更鮮作公開場合露面。
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不過吳婉芳保養得宜，每次與子女合照時，感覺只如大家姐，她曾於訪問中自爆試過進入賭場時被誤以為尚未成年，更需要向職員出示身份證。
吳婉芳跟離世的丈夫胡家驊育有2仔1女，都是尖子，大仔胡智略（Casper)、胡智同（Lynus）和女兒Helene，除靚仔靚女，同時讀書叻。
其中兩兄弟赴英讀書，先到哈羅公學寄宿，之後升大學。
細仔Lynus到頂尖學府牛津大學讀書，熱愛運動，更參加健美比賽奪冠。
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外表年輕的吳婉芳拒絕整容及打針，純天然靚樣原來全靠5招保養。
1. 凡事不執著，閒時打坐、看佛經、練氣功，保持心境平和及充滿正能量。
2. 洗面時需要徹底洗寧淨，每星期敷2至3次面膜。
3. 行山。
4. 飲食清淡，多喝住例湯，減少進食補品，且定期找中醫調理身體。
5. 不吸煙。
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撰文 : TOPick柴犬出動