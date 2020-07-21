【新冠肺炎】確診海關員工一家五口染疫　子女曾訪荃威花園playgroup及琴行

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，昨日新增73宗確診個案，當中涉及一個家庭群組與早前確診海關職員夫婦有關，包括2名4歲男童及7歲女童早前分別曾訪荃威花園二期「Kids Garden PlayGroup童緣教育」及「天韻琴行」。

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早前確診的第1617宗及第1653宗海關助理貿易主任及其太太，居於荃灣荃威花園，其68歲母親、7歲女兒及4歲兒子昨日亦證染疫，屬第1895宗、第1893宗及第1892宗確診個案，其中僅7歲女兒未有病徵，海關職員兒子及母親先後於17日及18日出現病徵。

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荃灣(荃威)區議員趙恩來於其社交網站專頁帖文指，昨確診的男童曾於7月9日到過荃威花園二期「Kids Garden PlayGroup 童緣教育」、而確診女童則於7月9日到過荃威花園二期「天韻琴行」。

他稱，由於活動期間學童都有配戴口罩，故並不屬於密切接觸者，毋須隔離檢疫；而涉事店舖經已個別聯絡學生家長，同時進行全面消毒。根據「Kids Garden PlayGroup 童緣教育」fb專頁，中心已自7月13日起停課至7月28日，期間將作大清洗。

而確診海關的父親亦被列為「密切接觸者」，昨晚由衞生署人員上門跟進，探熱時出現發燒病徵；至凌晨兩時，離開荃威花園，由救護車直接送往醫院接受檢查治療。

至於有關家庭群組所居住的荃威花園E座，趙恩來表示，已即時聯絡管業處安排清潔承辦商全幢逐層消毒公眾地方，包括樓層走廊、後樓梯、升降機、住宅大堂等，減少病毒傳播風險。

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責任編輯：陳正怡