【美國鞋履】Cole Haan全港首間GRANDSHOP概念店 推高科技運動鞋
成立於1928年的美國鞋履品牌Cole Haan，一直致力將傳統皮鞋外形時尚化，同時致力於緩震科技的研發，創出符合人體工學的設計。當中如ZEROGRAND和ORIGINALGRAND等，分別以獨家研發的特殊中底結構，為皮鞋注入輕巧、透氣、高度緩震，甚至是具備赤足效果的舒適體驗。
為提升品牌擁有超卓技術的形象，Cole Haan日前於尖沙咀開設首間GRANDSHOP零售概念店，並推出首個功能性運動鞋系列ZEROGRAND Performance Running。
系列包括兩款跑鞋ZEROGRAND Outpace及ZEROGRAND Overtake。前者強調輕便舒適感，鞋面設計細緻獨特，具透氣度半透明鞋面，接縫位置含兩層熱溶膠包邊避免撕裂，而邊緣亦採用反光物料，可在光綫不足的情況下仍能行走自如。
後者則適合追求速度的短跑人士，高透氣彈力鞋面同樣擁有兩層熱溶膠包邊及反光物料等細節，針織襪筒構造能有效支撑及鎖緊雙腳，有助加快步速。
同時，品牌還跟潮流文化代表Jeff Staple推出聯乘OriginalGrand Ultra x STAPLE系列，以Cole Haan的OriginalGrand Ultra Wingtip鞋款為藍本，加入STAPLE標誌性的Pigeon Pink，成了帶點街頭風格的翼紋牛津鞋。
當中的高容量雙密度GRANDFOAM鞋床提供柔軟觸感，每走一步皆可產生深度回彈能量。此外，鞋舌與腳跟處的軟墊物料特別貼腳。而從鞋面到軟墊密度，皆經技術提升以達致最大化的減輕重量效果。
地址：尖沙咀海港城海運大厦3樓OT306號舖（2683 2800）
記者：梁靜詩