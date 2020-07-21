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【美國鞋履】Cole Haan全港首間GRANDSHOP概念店　推高科技運動鞋

休閒 13:37 2020/07/21

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

ZEROGRAND Outpace跑鞋橡膠鞋底可以廣泛接觸地面，減輕雙腳承受的重量，使耐力更佳。配合高回彈力的中底，既具緩震力又不影響速度。（$1,690）（品牌提供）

成立於1928年的美國鞋履品牌Cole Haan，一直致力將傳統皮鞋外形時尚化，同時致力於緩震科技的研發，創出符合人體工學的設計。當中如ZEROGRAND和ORIGINALGRAND等，分別以獨家研發的特殊中底結構，為皮鞋注入輕巧、透氣、高度緩震，甚至是具備赤足效果的舒適體驗。

本港首間GRANDSHOP零售概念店，除了有齊品牌的ZEROGRAND產品之外，亦有鞋履、手袋系列和ZEROGRAND生活方式類別的配件出售。（品牌提供）

為提升品牌擁有超卓技術的形象，Cole Haan日前於尖沙咀開設首間GRANDSHOP零售概念店，並推出首個功能性運動鞋系列ZEROGRAND Performance Running。

男裝ZEROGRAND Overtake跑鞋在用色方面絕不比女裝遜色，其輕便舒適感，同樣能在跑步中體現出來。（$1,790）（品牌提供）

系列包括兩款跑鞋ZEROGRAND Outpace及ZEROGRAND Overtake。前者強調輕便舒適感，鞋面設計細緻獨特，具透氣度半透明鞋面，接縫位置含兩層熱溶膠包邊避免撕裂，而邊緣亦採用反光物料，可在光綫不足的情況下仍能行走自如。

新款男士GrandPro Rally運動鞋主打透氣和激光切割鞋面，除了假日穿著，亦適合上班時配搭smart casual的打扮。（$1,290）（品牌提供）

後者則適合追求速度的短跑人士，高透氣彈力鞋面同樣擁有兩層熱溶膠包邊及反光物料等細節，針織襪筒構造能有效支撑及鎖緊雙腳，有助加快步速。

OriginalGrand Ultra x STAPLE聯乘牛津鞋，鞋底用上代表STAPLE的粉紅色，加上迷彩麖皮翼紋來得相當搶眼。（$1,590） （品牌提供）

同時，品牌還跟潮流文化代表Jeff Staple推出聯乘OriginalGrand Ultra x STAPLE系列，以Cole Haan的OriginalGrand Ultra Wingtip鞋款為藍本，加入STAPLE標誌性的Pigeon Pink，成了帶點街頭風格的翼紋牛津鞋。

OriginalGrand Ultra x STAPLE聯乘系列除了迷彩麖皮翼紋一款，亦有此較低調的黑皮翼紋款式。（$1,590）（品牌提供）

當中的高容量雙密度GRANDFOAM鞋床提供柔軟觸感，每走一步皆可產生深度回彈能量。此外，鞋舌與腳跟處的軟墊物料特別貼腳。而從鞋面到軟墊密度，皆經技術提升以達致最大化的減輕重量效果。

想知GrandPro Rally運動鞋有多輕巧？圖片已經表達了一切。內部輪廓仿照腳的形狀自然塑造以便輕鬆穿脫，亦能大大提高舒適度。（$1,090）（品牌提供）

地址：尖沙咀海港城海運大厦3樓OT306號舖（2683 2800）

記者：梁靜詩

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